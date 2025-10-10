ОСАМ БЕБА дошло на свет 9. октобра!

Јуче, 17. маја, у Породилишту Опште болнице Чачак није рођена ни једна беба, што се догодило већ шести пут од почетка ове године. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас
Сваке године 31. маја, Светска здравствена организација (СЗО) и њени партнери обележавају Светски дан без дувана, истичу здравствене и друге ризике који се повезују са употребом дувана и залажу се за делотворне политике којима се смањује употреба дувана. Тема Светског дана без дувана 2018. године је „Дуван и болести срца и крвних судова”. Кампања се […]
На Ургентно-пријемно одељење Опште болнице Чачак у пратњи Службе хитне помоћи око подне је довезено укупно троје лица повређених у судару који се догодио на углу Солунске и Обилићеве улице. -Повређени су једна женска особа и две мушке особе, стабилних виталних параметара, у току је опсервација и дијагностика – извештавају из чачанске болнице.