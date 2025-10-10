Zdravstvo

ОСАМ БЕБА дошло на свет 9. октобра!

Јуче, 9. октобра, у Породилишту Опште болнице Чачак на свет је дошло ОСАМ БЕБЕА, ДВА ДЕЧАКА И ШЕСТ ДЕВОЈЧИЦА.

Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и општина Горњи Милановац и Лучани.

Извор: Ча глас

