САОПШТЕЊЕ ИЗ КАБИНЕТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА О ШТРАЈКУ ФУДБАЛЕРА ФК БОРАЦ 1926

Specijalista ortopedije iz Čačka dr Vojkan Šuluburić, preminuo je danas u Beogradu od posledica korona virusa, poslednja je vest, koju su novinari iz Čačak danas saznali na prvom otvorenom sastanku Radnog Tima za novinare. Šuluburić je treći Čačanin koji je preminuo od posledica COVID-19.On je 23. marta zbog veoma ozbiljne kliničke slike prebačen na Kliniku […]

