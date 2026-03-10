Hronika

САОПШТЕЊЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

Z. Ј. Komentara (0)

Општа болница се огласила саопштењем о пожару који се догодио данас.

– Дошло је до самозапаљења бојлера у Одељењу гинекологије и породилишта ОБ Чачак. Ординирајућа сестра је видевши дим из бојлера одмах пожар угасила ПП апаратом. Захваљујући брзој реакцији запослених није дошло до угрожавања здравља пацијената и запослених. У року од неколико минута на лице места је дошла претходно позвана ватрогасна екипа која је констатовала да није потребна њихова интервенција, осим уклањања заосталог дима и прегледа просторија. О догађају је обавештена ПУ Чачак – саопштила је ПР служба Опште болнице.

