САОПШТЕЊЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

Општа болница се огласила саопштењем о пожару који се догодио данас.
– Дошло је до самозапаљења бојлера у Одељењу гинекологије и породилишта ОБ Чачак. Ординирајућа сестра је видевши дим из бојлера одмах пожар угасила ПП апаратом. Захваљујући брзој реакцији запослених није дошло до угрожавања здравља пацијената и запослених. У року од неколико минута на лице места је дошла претходно позвана ватрогасна екипа која је констатовала да није потребна њихова интервенција, осим уклањања заосталог дима и прегледа просторија. О догађају је обавештена ПУ Чачак – саопштила је ПР служба Опште болнице.