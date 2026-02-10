ЛУСТЕР 3
Društvo

Електродистрибуција: Планирани радови за СРЕДУ, 11. фебруар

           Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у среду, 11. 02. 2026. године, у временском интервалу од 08:00 до 15:00 часова без електричне енергије бити потрошачи у Мрчајевцима, који се напајају са ТС Терзићи.

Од 09:00 до 15:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Бресници који се напајају са ТС Лугови, у Мрчајевцима који се напајају са ТС Тошићи (код Џона).

ЂАЦИ
Društvo Obrazovanje

СРЕЋАН ПОЛАЗАК У ШКОЛУ СВИМ ЂАЦИМА!

ЧИТАОЦИ РЕПОРТЕТИ ФОТО: ЗОРАН ЗИНДОВИЋ

цветњак, септембар Фото: Вероника Вукићевић
Društvo

Температура до 31 степен

Првог дана викенда јутро ће бити свеже, а током дана претежно сунчано и топло. Дуваће слаб до умерен, јужни и југоисточни ветар. Јутарња температура од 8 до 16 степени, а највиша дневна од 28 до 31 степен. Сутра, такође сунчано и топлије, температура до 33 степена.  И почетком седмице наставља се сунчано и веома топло време за овај период године. Несаница и немир код метеоропата Побољшање […]

БЕБЕ, НОВЕ
Društvo Zdravstvo

ЈЕДАН ДЕЧАК И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ДВЕ БЕБЕ, ЈЕДАН ДЕЧАК И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине.

