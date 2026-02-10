Електродистрибуција: Планирани радови за СРЕДУ, 11. фебруар

Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у среду, 11. 02. 2026. године, у временском интервалу од 08:00 до 15:00 часова без електричне енергије бити потрошачи у Мрчајевцима, који се напајају са ТС Терзићи.
Од 09:00 до 15:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Бресници који се напајају са ТС Лугови, у Мрчајевцима који се напајају са ТС Тошићи (код Џона).