Сунчано, највиша дневна температура до 21 степен

Извор: РТС
Јутро ће бити свеже, понегде и са слабим мразом. Током дана у целој Србији сунчано, а ветровито ће бити још само пре подне на југу Баната. Јутарња температура од -2 до 8, у најтоплијем делу дана и до 21 степен. У Београду сунчано, уз слаб и умерен југоисточни ветар. Температура око 20 степени.
У среду ујутру местимично слаб приземни мраз, на југозападу, југу и југоистоку Србије и слаб мраз на два метра висине. Током дана претежно сунчано и топло за овај период године. Ветар слаб и умерен, јужни и југоисточни, на југу Баната пре подне умерен и јак, после подне у даљем слабљењу. Најнижа температура од -2 на југоистоку до 8 степени на југу Баната, а највиша дневна од 18 до 21 степен, у Неготинској Крајини око 16 степени.
Следећег дана претежно сунчано. На северозападу Војводине ујутру, а на западу и југозападу Србије после подне уз локални развој облачности, понегде се очекује краткотрајна киша или пљусак. Ветар слаб до умерен, источни и југоисточни. Најнижа температура од -1 до 8 степени, а највиша од 17 до 21 °С.
И за крај радне недеље претежно сунчано, после подне у брдско-планинским пределима југозападне Србије уз променљиву облачност понегде се очекује краткотрајна киша. Ветар слаб и умерен, источни и југоисточни. Најнижа температура од 0 до 8, а највиша од 17 до 20 степени.
Претежно сунчано и првог дана викенда. После подне у брдско-планинским пределима југозападне Србије уз променљиву облачност понегде се очекује краткотрајна киша.
Поремећај сна и променљиво расположење
Очекивана биометеоролошка ситуација може имати релативно повољан утицај на већину хроничних болесника. Особе са срчаним проблемима могу осетити извесне тегобе. Променљиво расположење и поремећај сна су могуће метеоропатске реакције.