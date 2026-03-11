цветњак март Фото: Мима Зиндовић
Сунчано, највиша дневна температура до 21 степен

Извор: РТС

Јутро ће бити свеже, понегде и са слабим мразом. Током дана у целој Србији сунчано, а ветровито ће бити још само пре подне на југу Баната. Јутарња температура од -2 до 8, у најтоплијем делу дана и до 21 степен. У Београду сунчано, уз слаб и умерен југоисточни ветар. Температура око 20 степени.

У среду ујутру местимично слаб приземни мраз, на југозападу, југу и југоистоку Србије и слаб мраз на два метра висине. Током дана претежно сунчано и топло за овај период године. Ветар слаб и умерен, јужни и југоисточни, на југу Баната пре подне умерен и јак, после подне у даљем слабљењу. Најнижа температура од -2 на југоистоку до 8 степени на југу Баната, а највиша дневна од 18 до 21 степен, у Неготинској Крајини око 16 степени.

Следећег дана претежно сунчано. На северозападу Војводине ујутру, а на западу и југозападу Србије после подне уз локални развој облачности, понегде се очекује краткотрајна киша или пљусак. Ветар слаб до умерен, источни и југоисточни. Најнижа температура од -1 до 8 степени, а највиша од 17 до 21 °С.

И за крај радне недеље претежно сунчано, после подне у брдско-планинским пределима југозападне Србије уз променљиву облачност понегде се очекује краткотрајна киша. Ветар слаб и умерен, источни и југоисточни. Најнижа температура од 0 до 8, а највиша од 17 до 20 степени.

Претежно сунчано и првог дана викенда. После подне у брдско-планинским пределима југозападне Србије уз променљиву облачност понегде се очекује краткотрајна киша. 

Поремећај сна и променљиво расположење

Очекивана биометеоролошка ситуација може имати релативно повољан утицај на већину хроничних болесника. Особе са срчаним проблемима могу осетити извесне тегобе. Променљиво расположење и поремећај сна су могуће метеоропатске реакције.

Foto: Ljubinko Djoković
Pukla vodovodna cev na Suvom bregu

Preme rečima nadležnih iz JKP „Vodovod“, na Suvom Bregu je pukla vodovodna cev. Kvar će biti saniran u toku dana. Moguće je kratotrajno nestajanje vode u ulici dok traju radovi.U ostalim delovima vodosistema snabdevanje vodom je redovno.
Хладно и тмурно, облаци, магла и слаба киша

ИЗВОР: РТС Облачно и хладно време у земљи. Понегде се очекује слаба киша. Јутарња температура до 11 степени, највиша дневна до 14 степени. И данас у Србији тмурно, понегде са маглом и слабом кишом. Једино ће на југу бити сунчаних периода, али се увече и у том делу земље очекује наоблачење с кишом. Хладно време […]

ЦРКВА, фото: Мима Зиндовић
Верници славе Света три јерарха

ИЗВОР: РТС Српска православна црква слави данас Света три јерарха, празник посвећен Василију Великом, Григорију Богослову и Јовану Златоустом, који су заузели високо место у историји хришћанске цркве. Света Три јерарха заједнички је празник три васељенска учитеља који су својим умом, образовањем и начином проповедања хришћанства превазишли савременике.Припремила Нада Руменић Петрић Празник је уведен у […]

