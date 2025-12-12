Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 12. децембар

Na kovid odeljenjima Opšte bolnice Čačak smešteno je 77 pacijenata. Prethodna 24 sata primljeno je dvoje ljudi i isto toliko otpušteno. U Respiratornom centru ih je devetoro, a na respiratoru jedno. Preminuo je jedan pacijent, 1941. godište, iz Kragujevca (pozitivan nalaz na korona virus). Prethodna dva dana nije bilo smrtnih ishoda. Na Ginekološkom odeljenju izolovane […]

