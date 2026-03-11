Серија радионица за младе „КАКО РАЗГОВАРАТИ СА СОБОМ?“

КАКО РАЗГОВАРАТИ СА СОБОМ?
Серија радионица за младе
Радионица се бави улогом негативног говора на наше понашање, вредновање и осећања и уверењима која стоје иза унутрашњег говора. О томе колики је утицај негативног унутрашњег говора (self-talk) – од процене конкретног понашања до глобалне самопроцене личности. Циљ радионица је учење препознавања таквог говора, учење оспоравања ирационалних и непомажућих мисли, и развијање здравијег односа према мислима.
Број места је ограничен (10). Млади од 15 до 18 година.
Ментор: Урош Дрљача, психолог и психотерапеут
Пријава путем имејла: i.aleksic@kulturnicentarcacak.org или броја телефона: 064/80 – 40 – 252
Организација: Програм за децу и младе
СРЕДА, 11. МАРТ – СРЕДА, 8. АПРИЛ 2026. (СВАКЕ СРЕДЕ)
Мала сала у 12.00