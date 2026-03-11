Културни центар
Kultura

Серија радионица за младе „КАКО РАЗГОВАРАТИ СА СОБОМ?“

КАКО РАЗГОВАРАТИ СА СОБОМ?

Серија радионица за младе

Радионица се бави улогом негативног говора на наше понашање, вредновање и осећања и уверењима која стоје иза унутрашњег говора. О томе колики је утицај негативног унутрашњег говора (self-talk) –  од процене конкретног понашања до глобалне самопроцене личности. Циљ радионица је учење препознавања таквог говора, учење оспоравања ирационалних и непомажућих мисли, и развијање здравијег односа према мислима.

Број места је ограничен (10). Млади од 15 до 18 година.

Ментор: Урош Дрљача, психолог и психотерапеут

Пријава путем имејла: i.aleksic@kulturnicentarcacak.org или броја телефона: 064/80 – 40 – 252

Организација: Програм за децу и младе

СРЕДА, 11. МАРТ – СРЕДА, 8. АПРИЛ 2026.  (СВАКЕ СРЕДЕ)

Мала сала у 12.00

