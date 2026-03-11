Društvo

САОПШТЕЊЕ ПУ „РАДОСТ“: УТВРЂИВАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

Поводом догађаја од пре два дана, када је петогодишње дете самостално напустило објекат ПУ „Радост“, стигло нам је САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“, које потписује Вера Јовановић, в.д. директора ове установе. Саопштење објављујемо у целости:


Поводом догађаја који се догодио 9. марта, када је петогодишње дете самостално напустило објекат Предшколске установе „Радост”, желим да обавестим јавност и родитеље о предузетим корацима.


Предшколска установа „Радост“ из Чачка одувек је као свој апсолутни приоритет постављала безбедност деце. Иако континуирано спроводимо све прописане мере, овај изоловани случај нас упозорава да систем безбедности морамо подићи на још виши ниво.


Одмах по сазнању о догађају, покренути су сви законом предвиђени поступци. У току је детаљно утврђивање одговорности свих запослених који су били укључени у процес рада у том тренутку, а према одговорнима ће бити предузете мере у складу са законом.


Сигурност и добробит деце остају наша примарна обавеза. Наставићемо да радимо на унапређењу надзора и техничких мера безбедности како се овакви пропусти више никада не би поновили. Захваљујемо родитељима на поверењу и уверавамо их да ћемо учинити све да установа остане сигурно окружење за наше најмлађе.

