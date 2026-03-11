МИНИСТАРКА АДРИЈАНА МЕСАРОВИЋ У ПЕКАРИ „МАКСИМИЛ” И КОМПАНИЈИ „МАКСИМА”

Министарка привреде Адријана Месаровић јуче је боравила Лучанима и том приликом посетила је пекару „Максимил“ и компанију „Максима”. Пекара „Максимил“ у Лучанима постоји пуних 16 година и захваљујући подршци државе кроз различите субвенције напредује у пословању.
– Госпођа Мира Матијевић од 2010. године у Лучанима успешно води и развија свој породични бизнис – пекару „Максимил“ бавећи се производњом хлеба, свежег пецива и колача. Ова породична компанија данас запошљава четири радника, а како сам од госпође Мире чула, постоје планови за проширење производње. Кроз Програм подстицаја развоја предузетништва и финансијску подршку женском предузетништву, Министарство привреде је у 2025. години подржало пекару „Максимил“ бесповратним средствима за набавку машине за производњу пита и бурека који је био корак ка модернизацији производње и даљи развој овог предузећа. Објекат пекаре значајно је био оштећен током великих поплава 2019. године, уз подршку нашег председника Александра Вучића објекат је обновљен, а данас је „Максимил“ пример како се уз труд, упорност и партнерство са државом може наставити развој и обезбедити сигурна радна места – написала је министарка Месаровић на свом Инстаграм налогу.
Компанија „Маxима” је породична фирма основана 1990. године, као трговина бојама. Увидевши да на тржишту нема довољне понуде квалитетних унутрашњих боја, 1994. године породица доноси одлуку да отпочне производњу истих. Тај развојни пут почиње производом Маxипол, који је ову компанију учинио препознатљивом. Компанија има капацитет од 1.000 тона готовог производа на дан са портфолиом производа којима нуди решења за све завршне радове у грађевинарству.
– Компанија „Максима” из Лучана, један је од носилаца привредне активности ове општини. Са руководством компаније разговарали смо о томе на који начин Министарство привреде може додатно да подржи њихово пословање, кроз програме бесповратних средстава, повољне кредитне линије, као и кроз развој индустријских зона и инфраструктуре која је важна за њихов даљи раст. „Максима” данас запошљава око 320 људи и има велике развојне планове за будућност. Посебно ме обрадовала чињеница да своје производе извозе у велики број земаља и да континуирано раде на проширењу асортимана. Реч је о фабрици која производи стиропор, боје и лакове, лепкове и завршне фасадне системе, са широким спектром производа намењених грађевинској индустрији. Квалитет њихових производа је препознат на тржишту и представља прави пример успешне домаће производње – навела је министарка привреде.
Министарка Месаровић је истакла да је имала прилику да обиђе производни процес и увери се у капацитете и потенцијал компаније.
