Šekler: Broj zaraženih raste zbog nepoštovanja mera, oboljevaju mlađi jer nisu još vakcinisani

Sasvim je normalno da se pojavljuju mutirani sojevi koronavirusa i to ne treba da nas zabrinjava, pošto je to prirodan proces, rekao je za RTS dr Milanko Šekler sa Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu. Dodao je da smatra da je broj novih slučajeva zaraze u porastu zbog toga što su se kršile mere zaštite, ali i da je masovna vakcinacija mnogo važniji izlaz iz epidemije koji dosad nismo imali.

Šekler je rekao da, i ako se mere sada pooštre, posledice će da nastupe, pošto su razlozi za to već prošli.

„Ja mislim da je ključna stvar što je bilo mnogo kršenja mera. Ljudi se ne zaražavaju zato što protiče vreme ili ako je skraćeno vreme, onda će manje da se zaražavaju. Oni se zaražavaju i ako rade objekti dva sata, ako se krše mere, a objekti mogu da rade 20 sati, ako se poštuju mere, broj ljudi, distanca, maske, onda će broj novozaraženih biti manji“, rekao je Šekler tokom gostovanja u Jutarnjem programu.

Naveo je da je masovna vakcinacija drugi i mnogo važniji izlaz koji dosad nismo imali.

„Ako već ima vakcina, ako već ima dobro razvijen sistem koji relativno brzo veliki broj ljudi može da vakciniše, onda je svakako to vrlo važno iskoristiti, da se ljudi vakcinišu i da se zaštite“, kazao je Šekler.

Objasnio je da to što ima mlađih obolelih, odnosno, radno aktivnog stanovništva uzrasta od 40 do 50 godina, jasno ukazuje na to da su se stariji vakcinisali, zato što su prioritetna grupa.

„Organizovana je vakcinacija tako što su oni prvi dobili pozive, a oni se i čuvaju mnogo više, mnogo su više odgovorni. Njih ima manje iz prostog razloga što oni čekaju period da se stvori imunitet“, istakao je Šekler.



ŠEKLER O VAKCINAMA



Objasnio je da nije moguće da su simptomi koje dobijemo posle vakcinacije posledica dobijanja vakcine.

„Pi-si-ar testom nećete identifikovati, odnosno to ne može da izazove vakcina, jednostavno, samo divlji virus, odnosno infekcija. Vaš bris, ako je pozitivan, jasno je da ste se inficirali i to nema veze sa vakcinom, jer ukoliko ste primili kinesku vakcinu, a unutra je mrtav virus, on nema šanse da se kao mrtav nađe u vašem grlu“, rekao je Šekler.

Naveo je da je kod kineske vakcine potrebno više vremena za stvaranje imuniteta, dok je kod drugih vakcina, poput „sputnjika“, vakcina „Fajzera“ i „Astra-Zeneke“ protein odmah počinje da se sintetiše, na koji organizam stvara antitela, pa je nešto brže stvaranje.

Šekler je istakao da „Fajzerova“ vakcina najbrže počinje da stvara zaštitu, a da to cepivo u stopu prati „sputnjik“.

„Kod kineske vakcine, to stvaranje je bitno sporije, ali ono što je važno, ono će duže da traje, duže će da se stvara taj imunitet. Potrebno je više vremena, ali će on biti isto tako vrlo dugotrajan. Po meni, ne bi trebalo da dolazi u pitanje rok od godinu dana, 15 meseci, a kod pojedinih osoba, u zavisnosti kakav imuni status imaju, sigurno je da će ta zaštita verovatno trajati do dve godine“, naveo je Šekler.

Izvor: RTS