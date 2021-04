Šekler: Nema mnogo razloga za radovanje, antivakseri nedobronamerni

Zbog izvođenja radova na mašinskoj ugradnji asfalta, na državnom putu II B reda, Ugrinovci – Ljutovnica, na deonici Klatičevo – Šilopaj, do 18. oktobra važiće privremena obustava saobraćaja. Radovi će se izvoditi u vremenu od 08:00 do 17:00 časova, saopšteno je iz Puteva Srbije. U vreme izvođenja radova, doći će do potpune obustave saobraćaja na […]

