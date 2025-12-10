Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 10. децембар

Danas u toku dana u čačanskoj Bolnici od poslkedivca korona virusa preminuo još jedan pacijent. Na Kovid odeljenja hospitalizovana su 122 pacijenata. U Respiratornom centru trenutno se nalazi 12 pacijenata, od toga je devet na respiratoru U toku dana pregledano je 19 pacijenata. Ča Glas

Подели ово: Твитер

Фејсбук

