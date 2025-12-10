Društvo

ПРЕДСТАВА ,,ЖАНКА“ У ПЕТАК ОД 20 ЧАСОВА У КЦ ЧАЧАК

Z. Ј. Komentara (0)

Представа „Жанка“ биће одиграна у петак, 12. децембра, у великој сали Културног центра Чачак са почетком од 20 часова.

Представа „Жанка“ одаје почаст једној од највећих српских глумица – Жанки Стокић. Жанка се као љубимица публике памти по својим чувеним позоришним остварењима, али и по животној причи обележеној трагичним догађајима и неразумевањем власти која се у Србији устоличила 1944. године.

Насловна улога легендарне глумице Жанке Стокић, поверена је Јелици Сретеновић, а поред ње у представи глуме и Милан Цаци Михаиловић и Петар Михаиловић.

Улазнице су доступне на свим Ticket Vision продајним местима, као и путем сајта www.tickets.rs.

Организација: Југоарт и Културни центар Чачак

Slične Vesti
Društvo

VREMENSKA PROGNOZA

I. М.

Danas nestabilno vreme, sa sunčanim intervalima i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, češćim u brdsko-planinskim predelima, uglavnom u drugom delu dana. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura u Čaku 14, a najviša dnevna od 28 stepeni.
Društvo

I ovog vikenda više vozila na auto-putu

I. М.

I ovog vikenda na auto-putu Miloš Veliki, se očekuje povećan intezitet saobraćaja, naročito u popodnevnim i večernjim satima. Duž autoputa Miloš Veliki na portalima sa izmenljivom saobraćajnom signalizacijom biće istaknuta obaveštenja o zadržavanjima na naplatnim stanicama i stanju na autoputu. Iz Javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na […]
Društvo Reportaža

Успешна пластеничка производња брачног пара Михајловић

Z. Ј.

Успешна пластеничка проиводња брачног пара Михајловић Марко и Јелена Михајловић из чачанског села Вапа, већ деценију баве се производњом цвећа, у пластеницима и на отвореном.  Биљке које узгајају са пуно љубави и посвећености, улепшавају дворишта, терасе, годинама уназад. –  Све је почело када је супруга остала без посла и родила децу, након тога није хтела […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.