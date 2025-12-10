ПРЕДСТАВА ,,ЖАНКА“ У ПЕТАК ОД 20 ЧАСОВА У КЦ ЧАЧАК

Представа „Жанка“ биће одиграна у петак, 12. децембра, у великој сали Културног центра Чачак са почетком од 20 часова.
Представа „Жанка“ одаје почаст једној од највећих српских глумица – Жанки Стокић. Жанка се као љубимица публике памти по својим чувеним позоришним остварењима, али и по животној причи обележеној трагичним догађајима и неразумевањем власти која се у Србији устоличила 1944. године.
Насловна улога легендарне глумице Жанке Стокић, поверена је Јелици Сретеновић, а поред ње у представи глуме и Милан Цаци Михаиловић и Петар Михаиловић.
Улазнице су доступне на свим Ticket Vision продајним местима, као и путем сајта www.tickets.rs.
Организација: Југоарт и Културни центар Чачак