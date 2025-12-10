G.Milanovac

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈА

Z. Ј. Komentara (0)

СВЕ СПРЕМНО ЗА ЗИМСКУ СЕЗОНУ

У свечаној сали зграде Окружног начелства одржана је седница Штаба за ванредне ситуације. Седницом је председавао Дејан Ковачевић, командант Штаба за ванредне ситуације општине Горњи Милановац.

Тема седнице била је припремљеност свих служби за предстојећи зимски период, од одбране од поплава и спремности за грејну сезону, стања путне инфраструктуре, до стабилности снабдевања електричном енергијом и функционисања здравствених установа.

  • Наша редовна активност и наша обавеза је да вршимо анализу тренутног стања и анализу припремљености свих субјеката за заштиту и спасавање и реаговање, пре свега, у зимском периоду, с обзиром на то да је то период када су повећане потребе и захтеви. Општи закључак је да су сви субјекти који су планирани за ангажовање у заштити и спасавању извршили адекватне припреме и да су спремни за реаговање и пружање помоћи нашем становништву и наравно, ублажавање евентуалних последица. Анализирали смо и неке конкретне мере које поједини субјекти треба да предузму да би то било рационалније, брже и боље. Препознали смо још неке могуће мере и могућности у оквиру наших снага, и то ћемо сигурно у наредном периоду уврстити у наше планове и извршити бољу координацију – истакао је Милорад Димитријевић, начелник Штаба за ванредне ситуације општине Горњи Милановац.

Чланови Штаба за ванредне ситуације општине Горњи Милановац, пре свега, су челни људи оних организационих целина које су кључне за нормално функционисање општине. Поред Општинске управе, то су представници свих јавних и комуналних предузећа, Електродистрибуције, Телекома, Министарства унустрашњих послова, Војске Републике Србије, Здравственог центра и Црвеног крста Горњи Милановац, односно сви субјекти од којих се очекује реакција и који су по природи својих обавеза, дужни да правовремено делују.

Кабинет председника општине Горњи Милановац

Slične Vesti

Културни центар Горњи Милановац
G.Milanovac Region

Од данас Осмомартовски базар

G. D.

Културни центар Горњи Милановац и удружење „Руднички видици“ и ове године организују осмомартовски базар. Ручни радови чланова удружења „Руднички видици“ биће изложени у холу испред велике сале од 6. до 8. марта 2023. године. Посетиоци ће имати прилику да виде украсне предмете од глинамола, сувог цвећа, декупажа, као и ткане, хеклане и плетене радове. На […]
G.Milanovac

Настављена изградњa новог вртића у Невадама

Z. Ј.

Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац  са сарадницима обишао је радове на изградњи вртића у Невадама, који су настављени након краће паузе. Приликом обиласка објекта и разговора са извођачима радова, Ковачевић је истакао да је задовољан динамиком радова. –  Тренутно се ради на постављању комплетних инсталација унутар објекта, припремају се подне кошуљице за бетонирање, оно […]
G.Milanovac

КОНЦЕРТ ПЕВАЧКЕ ГРУПЕ „ЧАЧАНСКА ЛИРА“ у Горњем Милановцу

G. D.

ПЕСМОМ ДО СРЦА КОНЦЕРТ ПЕВАЧКЕ ГРУПЕ „ЧАЧАНСКА ЛИРА“ Специјални гости: РАДОСЛАВ ПОЊАВИЋ ЏОНИ НЕНАД СТАНКИЋ Четвртак, 5. јул 2018. | 20:00 Велика сала Културног центра у Горњем Милановцу Улаз: слободан „ЧАЧАНСКА ЛИРА“ је женска вокална група која негује традиционалну српску и македонску музику, у хармонијски и аранжмански аутентичном стилу

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.