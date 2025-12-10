ОДРЖАНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈА

СВЕ СПРЕМНО ЗА ЗИМСКУ СЕЗОНУ
У свечаној сали зграде Окружног начелства одржана је седница Штаба за ванредне ситуације. Седницом је председавао Дејан Ковачевић, командант Штаба за ванредне ситуације општине Горњи Милановац.
Тема седнице била је припремљеност свих служби за предстојећи зимски период, од одбране од поплава и спремности за грејну сезону, стања путне инфраструктуре, до стабилности снабдевања електричном енергијом и функционисања здравствених установа.
- Наша редовна активност и наша обавеза је да вршимо анализу тренутног стања и анализу припремљености свих субјеката за заштиту и спасавање и реаговање, пре свега, у зимском периоду, с обзиром на то да је то период када су повећане потребе и захтеви. Општи закључак је да су сви субјекти који су планирани за ангажовање у заштити и спасавању извршили адекватне припреме и да су спремни за реаговање и пружање помоћи нашем становништву и наравно, ублажавање евентуалних последица. Анализирали смо и неке конкретне мере које поједини субјекти треба да предузму да би то било рационалније, брже и боље. Препознали смо још неке могуће мере и могућности у оквиру наших снага, и то ћемо сигурно у наредном периоду уврстити у наше планове и извршити бољу координацију – истакао је Милорад Димитријевић, начелник Штаба за ванредне ситуације општине Горњи Милановац.
Чланови Штаба за ванредне ситуације општине Горњи Милановац, пре свега, су челни људи оних организационих целина које су кључне за нормално функционисање општине. Поред Општинске управе, то су представници свих јавних и комуналних предузећа, Електродистрибуције, Телекома, Министарства унустрашњих послова, Војске Републике Србије, Здравственог центра и Црвеног крста Горњи Милановац, односно сви субјекти од којих се очекује реакција и који су по природи својих обавеза, дужни да правовремено делују.
Кабинет председника општине Горњи Милановац