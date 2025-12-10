„ПАВЛОВИЋА КОНАЦИ” ИЗ КОТРАЖЕ ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ СЕОСКОГ ТУРИЗМА

ДОМАЋА ХРАНА У АУТЕНТИЧНИМ ЕТНО БРВНАРАМА
Грађани Србије последњих година, а посебно након пандемије Корона вируса, схватили су да у својој земљи могу уживати у одмору, јер су услови и више него одлични. Квалитетан одмор поред природних лепота, богате традиције, здраве хране и љубазних домаћина, одликују и лековите минералне воде, чист ваздух и велики број културно-историјских споменика. И гостима из иностранства примамљиве су српске планине, укусна храна припремана по традиционалним рецептима, домаћи производи из башта домаћина. Етно домаћинство „Павловића конаци“ из Котраже, добар је пример праксе бављења сеоскоим туризмом, али и спајања пољопривреде са једном од најраспрострањенијих грана туризма.
Породица Павловић из засеока Пшаник у Котражи, пре четири године отворила је врата свог домаћинства за госте који желе да свој одмор проведу на селу, у аутентичном етно стилу.
– Од 2021. године, бавимо се сеоским туризмом. На идеју смо дошли зато што читава наша фамилија потиче из тог дома Павловића. Ово ми је споредна делатност, али је основни циљ био да се то старо домаћинство не угаси, да га очувамо. У ову причу укључени смо сви, супруга, мајка, брат и његова породица и моја два сина, сви радимо заједно, са истим циљем. Прво су нам биле потребне неке основне ствари, урадили смо расвету у нашем сокаку из сопствених средстава, а асфалт је локална самоуправа урадила прошле године – рекао је Милош Павловић из Котраже.
Сам прилаз домаћинству оставља одличан утисак. Старе брвнаре, аутентичног изгледа, удобан кутак за туристе, лети украшене цветним аранжманима, а зими прекривене снегом одушевљавају госте који долазе из земље и иностранства. Поред основних услова који су гостима пружени у домаћинству, домаћини су мислили на све, па су тако направили и бројне додатне садржаје. У њиховој околини налази се доста занимљивих места, која самим тим представљају и добре потенцијале за бављење сеоским туризмом.
– Прво смо кренули са расположивим капацитетима које смо првобитно имали за нас, а након тога смо их проширили. Имамо за сада 29 лежаја у пет стембених објеката, а до краја године у плану нам је још једна брвнара са четири лежаја. Све собе су покривене интернетом и имају телевизор, такође, имају терасе, засебно купатило. У претходном периоду урадили смо доста тога, како бисмо могли да испунимо захтеве и потребе гостију. Направили смо базен 6×12 метра, полигон за кошарку, терен за мали фудбал. Од старе качаре из 1917. године, направили смо ресторан домаће кухиње у етно стилу. Ништа није мењано, то је старинска мода, све је од брвана, без зидања. Поседујемо ресторан за прославе до сто људи, а у плану нам је да и то проширимо на 250. Често током викенда имамо и музичке вечери – рекао је Павловић.
Милошева мајка Дана, као врсна домаћица бави се највише припремом хране. Здрава храна, домаћи производи, месо са њихове фарме, засигурно доприносе целокупном утиску гостију. Стара српска јела припремана по традиционалним рецептима и љубазни драгачевски домаћини привлаче туристе, који се увек радо враћају. Домаћини се труде да цена преноћишта буде прилагођена свима, па тако ноћење у њиховима конацима кошта десет евра.
– Бавимо се и пољопривредом и сточарством. Имамо малину, кромпир, имамо товилиште јуница, бавимо се и свињогојством. Наша је пшеница, мељемо брашно и кукуруз, све је наше. Све што произведемо у свом домаћинству, то сервирамо гостима. Мислим да не би имало смисла да се бавимо сеоским туризмом, а да купујемо индустријску храну и то служимо. Исто тако је и у ресторану, већином је храна са наше фарме – казао је Павловић.
Павловићи сваке године обогаћују своје етно домаћинство, које је од центра Котраже удаљено око два километра, а ни Гуча, као центар збивања током летњих месеци, није им далеко, до ње им аутом треба мање од десет минута. Породица заједнички идеје брзо реализује, свако даје свој допринос, како би гости који дођу отишли задовољни и са најлепшим успоменама.
– Од када се бавимо овим послом, обилазим етно села, прикупљам идеје и онда примењујемо то код нас. Комшије кажу да смо село у селу, јер имамо све. Почели смо да правимо парк са летњиковцем за излете и екскурзије. Гости нам долазе са свих континената и њихови утисци најбоље се виде по рецензијама на Букингу. Долазе из Молдавије, Немачке, Италије, Русије, Словачке, када је реч о домаћим туристима највише их има из Београда, Новог Сада. Долазе нам често и групе, организоване туре, имали смо кошаркаше и рукометаше на припремама, управо зато направили смо и терене како би могли да врше припреме – рекао је саговорник „Чачанског гласа”.
Уколико сте заинтересовани да време проведете у „Павловића конацима”, да уживате у природи, љубазности домаћина и духу старих, скоро заборављених времена, можете их контактирати путем Инстаграм налога: pavlovica_konaci или на број телефона: 060/677-00-92.
Виолета Јовичић
Фото: Архива саговорника