Ivanjica

ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА ТРИ ПРОЈЕКТА

Z. Ј. Komentara (0)

У Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 28. новембра је потписан уговор на основу кога је Општини Ивањица додељено око 44 милиона динара у оквиру ЛИИД пројекта (локална инфраструктура и институционални развој).

Председник општине Александар Митровић истакао је да је реч о првом кругу инвестиција, за финансирање три пројекта, а биће конкурисано и за додатна средства у оквиру овог програма.

-Ови пројекти првог круга се односе на реконструкцију и изградњу тротоара првенствено у улици Миљка Савића, а онда и у улицама Вукадина Стојановића, Браће Рајковић као и изградња паркинга у кругу Дома здравља. Наредни корак је расписивање тендера за ове радове који ће почети на пролеће. У међувремену , имамо још средстава која можемо да повучемо преко ЛИИД пројекта, за рецимо улицу Наде Поповић, реконструкцију Градског парка и друге пројекте које прилагодимо захтеваним условима.

Председник општине Ивањица Александар Митровић

ЛИИД је национални програм који спроводи Министарство грађевинарства уз подршку међународних партнера са циљем да помогне локалним самоуправама у Србији да развијају одрживу инфраструктуру и јачају административне капацитете. Програм подразумева финансирање изградње и реконструкцију локалних путева, јавних површина, саобраћајне и комуналне инфраструктуре, као и стручну подршку општинама у управљању пројектима. Поред финансијских средстава, локалне самоуправе добијају и помоћ у пројектовању, планирању и одрживом управљању инфраструктуром.

Ј.С.

Slične Vesti
Ivanjica Region

У ГИМНАЗИЈИ ПРИЈЕМНИ И УПИС ЗА НАДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ

G. D.

У ГИМНАЗИЈИ             ПРИЈЕМНИ И УПИС ЗА НАДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ          Гимназија у Ивањици у наредној школској години уписује 100 ученика у четири одељења. Два одељења од по 30 ученика биће на општем смеру. Биће примљено и по 20 ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику и са посебним способностима […]
Ivanjica Region

UKINUTA VANREDNA SITUACIJA U IVANJICI

I. М.

Usled smirivanja epidemiološke situacije, Krizni štab Opštine Ivanjica je na jučerašnjoj sednici doneo odluku o ukidanju vanredne situacije. Sve javne ustanove i preduzeća nastavljaju normalan rad sa strankama uz pridržavanje naloženih mera zaštite. Vanredna situacija zbog velikog broja zaraženih korona virusom bila je na snazi od 30. novembra. Štab za vanredne situacije je izdao i […]
Ivanjica Region

ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ

G. D.

ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЦЕНТРА ЗА ИНОВАЦИЈЕ      Ивањичкој Канцеларији за младе је на конкурсу Министарства омладине и спорта одобрен пројекат „Унапређење програма Центра за развој иновација у запошљавању и технолошког предузетништва“. Уговор о реализацији је потписан прошле седмице. Финансираће га Министарство омладине и спорта, а суфинансира Општина Ивањица.     […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.