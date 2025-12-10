ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА ТРИ ПРОЈЕКТА

У Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 28. новембра је потписан уговор на основу кога је Општини Ивањица додељено око 44 милиона динара у оквиру ЛИИД пројекта (локална инфраструктура и институционални развој).
Председник општине Александар Митровић истакао је да је реч о првом кругу инвестиција, за финансирање три пројекта, а биће конкурисано и за додатна средства у оквиру овог програма.
-Ови пројекти првог круга се односе на реконструкцију и изградњу тротоара првенствено у улици Миљка Савића, а онда и у улицама Вукадина Стојановића, Браће Рајковић као и изградња паркинга у кругу Дома здравља. Наредни корак је расписивање тендера за ове радове који ће почети на пролеће. У међувремену , имамо још средстава која можемо да повучемо преко ЛИИД пројекта, за рецимо улицу Наде Поповић, реконструкцију Градског парка и друге пројекте које прилагодимо захтеваним условима.
ЛИИД је национални програм који спроводи Министарство грађевинарства уз подршку међународних партнера са циљем да помогне локалним самоуправама у Србији да развијају одрживу инфраструктуру и јачају административне капацитете. Програм подразумева финансирање изградње и реконструкцију локалних путева, јавних површина, саобраћајне и комуналне инфраструктуре, као и стручну подршку општинама у управљању пројектима. Поред финансијских средстава, локалне самоуправе добијају и помоћ у пројектовању, планирању и одрживом управљању инфраструктуром.
