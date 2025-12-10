ДИЈАЛОГ ИЗМЕЂУ КРУГОВА
Изложба радова на папиру Петре Јовановске (С. Македонија/Чешка)
Организација: Ликовни програм
ЧЕТВРТАК, 11. ДЕЦЕМБАР 2025.
Ликовни салон КЦЧ, у 19.00
ЧИТАНКА ЗА ЦЕЛУ ГОДИНУ Упркос све мањем интересовању за књигу, Агенција „Чворак“ успела је да објави и 26. издање Српског народног календара за просту 2019. годину и овогодињи тираж придружи едицији, која од 1992. године, када је објављено прво издање, броји више од 88.000 примерака. Српски народни календар стигао је на све меридијане света, од […]
IZLOŽBA FOTOGRAFIJA “KARUSEL 2016/17”, ALEKSANDRA ALEMPIJEVIĆA “KADA ZVUK NOĆI POSTANE STVARAN…” U okviru pratećeg programa, u utorak je u srednjem holu Doma kulture otvorena prva autorska izložba fotografija “Karusel 2016/17”, autora Aleksandra Alempijevića. Čačanima je poznat kao odličan perkusionista i bubnjar, a kao radoznao čovek ima i neka druga interesovanja. Od pre dve godine […]
ВИП Кинотека: Рестаурирана дигитална верзија филма „Ко то тамо пева“ НОВИ СЈАЈ ФИЛМСКОГ КЛАСИКА У готово испуњеној великој сали (683 места) Дома културе Чачак, филмска публика је у понедељак, 29. јануара, имала прилику да одгледа рестаурирану дигиталну верзију култног југословенског и српског филма „Ко то тамо пева“ Слободана Шијана, по сценарију Душана Ковачевића. Филм је […]