IZLOŽBA FOTOGRAFIJA “KARUSEL 2016/17”, ALEKSANDRA ALEMPIJEVIĆA “KADA ZVUK NOĆI POSTANE STVARAN…” U okviru pratećeg programa, u utorak je u srednjem holu Doma kulture otvorena prva autorska izložba fotografija “Karusel 2016/17”, autora Aleksandra Alempijevića. Čačanima je poznat kao odličan perkusionista i bubnjar, a kao radoznao čovek ima i neka druga interesovanja. Od pre dve godine […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

