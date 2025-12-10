Marketing

Месец дана музике уживо у „Јеличком врту” од 17. децембра до 17. јануара

G. D. Komentara (0)

Месец дана музике уживо у „Јеличком врту” од 17. децембра до 17. јануара

Ресторан домаће кухиње „Јелички врт” у Горњој Атеници и ове недеље наставља са музиком уживо сваке среде, четвртка, петка и суботе, а од 17. децембра креће наша нова манифестација – „АТЕНИЧКА ЗИМА” и месец дана музике уживо свако вече у нашем ресторану од 17. децембра до 17. јануара. Среда и четвртак резервисани су за тематске вечери (Вече песама Томе и Џеја, Луиса и Хариса, Маринка и Шабана, Три мајстора – Тозовца, Цунета и Мирослава, Жељка Самарџића, Оливера Драгојевића, Здравка Чолића, Боре Ђорђевића…), а петак и субота за класичне кафанске вечери са староградском музиком. Код нас наступају одлични оркестри из нашег краја: „Трио мистер”, „Имам једну жељу”, „Поноћна прича”, „Стари град”, „Мајстори”, „Лоши момци”, „Раде и Лаки”… Гостима нудимо пријатан амбијент без претеране гужве и буке, најбољу ракију из Чачка и околине, врхунска домаћа вина и крафт пива, као и ново – Чачанско пиво!

Такође, организујемо и све врсте прослава до 50 гостију (рођендане, крштења, венчања, одласке у пензију, поласке у школу, матуре, дипломирања…), као и новогодишње прославе за фирме. 

Посебно истичемо празничне догађаје који су пред нама: Матине 31. децембра од 13-19 часова, дочек Нове године од 20 часова, Реприза Дочека 1. јануара, Бадње јутро (6-11 часова), Божићно вече (од 19 часова) и традиционална Српска нова година! 

На менију су посни пакет који по вашем избору могу чинити рибља чорба од икре, пребранац са димљеним шараном и рибљи плато у који улазе бранцин, орада, филет димљене пастрмке, филет лососа и лигње на жару, са прилозима као што су далматинско вариво, гриловано поврће, пекарски кромпир или помфрит, као и мрсни пакет у који улазе богата хладна закуска, телећа чорба, купус из земљаног лонца и месни плато са седам врста роштиља. А ту су и наши познати специјалитети које немате ни на једном другом месту: „Обреновића шницла”, „Ловачка шницла”, „Ћевапи у ћупу”, „Гриловани козји сир са шумским воћем и орасима”, „Јеличка мусака”, „Бањалучки ћевап”, „Пролећне ролнице” и „Суфле са сладоледом од ракије”. Понедељак и уторак су „Породични дани” када је за свако дете до 12 година бесплатан оброк из Дечјег менија, а сваког дана служимо богат Плато-доручак са кафом за 600 динара по особи (са комплет лепињом, уштипцима, јајима, домаћим кобасицама, сиром, кајмаком, ајваром и другим ђаконијама). 

Више информација о свему и резервације на 065 332 555 0 и 032 332 555. Радно време од 9 до 24 часа. Добро дошли у „Јелички врт” и на „Атеничку зиму”!

PR ТЕКСТ


Slične Vesti
Društvo Marketing

Lepote Divčibara: Priroda koja dotiče sva čula i zabavne aktivnosti za celu porodicu

G. D.

Lepote Divčibara: Priroda koja dotiče sva čula i zabavne aktivnosti za celu porodicu Sjajna klima i bogata priroda visoravni na planini Maljen, koja se nalazi samo sto kilomentara od prestonice naše zemlje, učinili su Divčibare izuzetno popularnom turističkom destinacijom, kojoj se posetioci gotovo bez izuzetka iznova vraćaju. Ova destinacija beleži dugu tradiciju kao tačka na […]

Foto: Veronika Vukićević
Marketing

Kako uspešno iznajmiti svoju nekretninu

G. D.

Kako uspešno iznajmiti svoju nekretninu Donošenje odluke o iznajmljivanju nekretnine nije šala. Većina ljudi se u to upušta nevoljno, ali ako posedujete nekretninu koju ne koristite, želite da ona donese neki prihod. Pitanje je samo kome poveriti svoj stan i kako pronaći odgovornog zakupca. To su bitna pitanja za svakog vlasnika stana. Razumljivo je, jer […]
Marketing Privreda Selo

“КРУШКА“ ЧАЧАК – ОВЛАШЋЕНИ ДИСТРИБУТЕР И СЕРВИСЕР НАЈПОЗНАТИЈИХ ДОМАЋИХ И УВОЗНИХ БРЕНДОВА ТРАКТОРА

G. D.

“КРУШКА“ ЧАЧАК – ОВЛАШЋЕНИ ДИСТРИБУТЕР И СЕРВИСЕР НАЈПОЗНАТИЈИХ ДОМАЋИХ И УВОЗНИХ БРЕНДОВА ТРАКТОРА ДО НОВЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НИКАД ЛАКШЕ Kуповина пољопривредне механизације никада није била лакша. Субвенције за набавку механизације су све веће, као и кредитна подршка. Пољопривредни произвођачи имају могућност набавке механизације путем кредита, код којих је обезбеђена субвенционисана каматна стопа, као и повраћај дела […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.