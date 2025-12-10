Месец дана музике уживо у „Јеличком врту” од 17. децембра до 17. јануара
Ресторан домаће кухиње „Јелички врт” у Горњој Атеници и ове недеље наставља са музиком уживо сваке среде, четвртка, петка и суботе, а од 17. децембра креће наша нова манифестација – „АТЕНИЧКА ЗИМА” и месец дана музике уживо свако вече у нашем ресторану од 17. децембра до 17. јануара. Среда и четвртак резервисани су за тематске вечери (Вече песама Томе и Џеја, Луиса и Хариса, Маринка и Шабана, Три мајстора – Тозовца, Цунета и Мирослава, Жељка Самарџића, Оливера Драгојевића, Здравка Чолића, Боре Ђорђевића…), а петак и субота за класичне кафанске вечери са староградском музиком. Код нас наступају одлични оркестри из нашег краја: „Трио мистер”, „Имам једну жељу”, „Поноћна прича”, „Стари град”, „Мајстори”, „Лоши момци”, „Раде и Лаки”… Гостима нудимо пријатан амбијент без претеране гужве и буке, најбољу ракију из Чачка и околине, врхунска домаћа вина и крафт пива, као и ново – Чачанско пиво!
Такође, организујемо и све врсте прослава до 50 гостију (рођендане, крштења, венчања, одласке у пензију, поласке у школу, матуре, дипломирања…), као и новогодишње прославе за фирме.
Посебно истичемо празничне догађаје који су пред нама: Матине 31. децембра од 13-19 часова, дочек Нове године од 20 часова, Реприза Дочека 1. јануара, Бадње јутро (6-11 часова), Божићно вече (од 19 часова) и традиционална Српска нова година!
На менију су посни пакет који по вашем избору могу чинити рибља чорба од икре, пребранац са димљеним шараном и рибљи плато у који улазе бранцин, орада, филет димљене пастрмке, филет лососа и лигње на жару, са прилозима као што су далматинско вариво, гриловано поврће, пекарски кромпир или помфрит, као и мрсни пакет у који улазе богата хладна закуска, телећа чорба, купус из земљаног лонца и месни плато са седам врста роштиља. А ту су и наши познати специјалитети које немате ни на једном другом месту: „Обреновића шницла”, „Ловачка шницла”, „Ћевапи у ћупу”, „Гриловани козји сир са шумским воћем и орасима”, „Јеличка мусака”, „Бањалучки ћевап”, „Пролећне ролнице” и „Суфле са сладоледом од ракије”. Понедељак и уторак су „Породични дани” када је за свако дете до 12 година бесплатан оброк из Дечјег менија, а сваког дана служимо богат Плато-доручак са кафом за 600 динара по особи (са комплет лепињом, уштипцима, јајима, домаћим кобасицама, сиром, кајмаком, ајваром и другим ђаконијама).
Више информација о свему и резервације на 065 332 555 0 и 032 332 555. Радно време од 9 до 24 часа. Добро дошли у „Јелички врт” и на „Атеничку зиму”!
