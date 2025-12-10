ВОЛОНТЕРСКИ СЕРВИС У ИВАЊИЦИ, ЧАЧКУ И ПРИЈЕПОЉУ

Канцеларија за младе општине Ивањица обележила је Међународни дан волонтера најавивши почетак реализације пројекта под називом „Успостављање волонтерског сервиса у Ивањици, Чачку и Пријепољу“. Одобрило га је Министарство туризма и омладине а циљ је унапређење волонтерског активизма и стварање савременог система подршке младима.
Координатор Kанцеларије за младе Иван Стаменић истакао је да ова канцеларија годинама уназад активно ради на развоју волонтеризма и да је Локални омладински парламент Ивањице препознат као пример добре праксе у Србији.
– У сарадњи са нашим Локалним омладинским парламентом, који годинама окупља активне и одговорне младе људе, успели смо да развијемо модел који користе и друге општине. Он представља окосницу у раду Kанцеларије за младе, преко њега добијамо информације о њиховим потребама, али их и обавештавамо о свим програмима које могу да похађају. Ко год се озбиљније бавио волонтирањем могао је да добије волонтерску картицу, а сада улазимо озбиљније у ту причу. Прво ћемо мапирати све организације, институције, удружења, спортске клубове којима су потребни волонтери али и омогућавају волонтерски рад. Свака млада особа ће онда преко апликације коју ће скинути на телефон, а коју ћемо урадити у оквиру пројекта, моћи да се пријави у волонтерски сервис, прати своје активности, обуке и ангажовања. Увезаћемо је са волонтерском картицом која ће носити бенефите и попусте код различитих привредних субјеката, рецимо за полагање возачког испита, рачунарску опрему, улазнице за представе – објаснио је Стаменић.
Волонтерски сервис биће организован на три нивоа: ментори, координатори и волонтери. У сва три града ће бити изабрана по три волонтера који ће проћи посебне обуке.Током реализације пројекта биће израђен и Правилник о волонтирању, усклађен са Законом о раду, Законом о волонтирању и Законом о младима, као и Програм волонтерског сервиса који ће званично одобрити Министарство рада.
Стаменић је честитао свим волонтерима њихов дан и позвао младе да се прикључе тиму Kанцеларије за младе и Локалног омладинског парламента.Председница Локалног омладинског парламента Ивањица, Јана Матовић, захвалила је присутнима и истакла значај пројекта за младе.
– Овај пројекат нас мотивише да своје искуство поделимо са Чачком и Пријепољем. Волонтеризам нам доноси обуке, нове вештине, путовања, упознавање нових људи и отвара врата за лични и професионални развој – рекла је Матовићева.
Додала је да овај пројекат представља прилику да се унапреди окружење у коме ће они израстати у младе и одговорне људе.
Фото: Ивањички радиo Ј. Савић