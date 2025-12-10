ГРАДСКИ ПАРЛАМЕНТ УСВОЈИО ОДЛУКУ О ОВОГОДИШЊИМ ДОБИТНИЦИМА „ДЕЦЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА ЧАЧКА“
На дневном реду 12. седнице Скупштине града (СГ) Чачка, која је почела данас у 10 сати, налази се више од 30 тачака дневног реда, међу којима је најважније доношење одлуке о додели „Децембарске награде Града Чачка“ за 2025, као и одлуке о градском буџету за 2026. годину.
Одборници градског парламента су данас усвојили одлуку да се најпрестижније градско признања – „Децембарска награда Града Чачка“ за 2025. годину додели: Факултету техничких наука, Центру за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ и професору енглеског језика у пензији Слободану Стефановићу.
Након опширне расправе, одборници СГ су усвојили и извештај о извршењу буџета за првих девет месеци 2025, а након тога су прешли и на разматрање предлога одлуке о буџету града Чачка за 2026. годину.
Буџет Чачка за следећу годину пројектован је на 7.000.000.000 динара. Како је навео начелник Градске управе за финансије Радомир Тајсић, као и претходних година, у структури прихода и примања буџета најзначајнији прилив средстава очекује се од прихода и примања по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке и износи 64 одсто укупних прихода, а након тога следи порез на имовину од 1.282.100.000 динара, чије је учешће 18 процената.
И расходи буџета планирани су у износу од 7.000.000.000 динара. У расходној структури најзначајније учешће имају расходи за запослене (зараде и други расходи за запослене) и они износе 1.923.388.500 динара, што представља 28 процената. Издаци за коришћење роба и услуга учествују са 35,32 одсто, а расходи по основу трансфера и дотација са око 8,23 одсто, док су издаци за основна средства пројектовани на 10 процената. У нацрту одлуке о градском буџету, 78 одсто укупних издатака се фактички односи на програме предшколског васпитања (близу 22%), општих услуга локалне самоуправе (око 20%), организације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре (10%), развоја културе и информисања (5,74%), развоја спорта и омладине (5,70%) и комуналних делатности (7,64%).
Према речима Тајсића, у 2026. години биће завршени инвестициони пројекти из претходних година, за шта су предвиђена средства у новој пројекцији буџета. Град се неће додатно задуживати код пословних банака.
Представници чачанске опозиције су критиковали нацрт градског буџета и пре самог почетка седнице, најављујући да неће гласати за његово усвајање, а већина изречених примедби поновљена је и за скупштинском говорницом. Радош Раилић (Група грађана „Иван В. Ћаловић – Истина и част“) је рекао да ће буџет за 2026. бити „буџет за преживљавање“.
– Иако је пројектован на седам милијарди динара, овај буџет је реално мањи од овогодишњег, који је износио 6,7 милијарди, јер су у међувремену трошкови значајно порасли. Грађани треба да знају да ће се 4,45 милијарди потрошити на плате и доприносе запослених у јавним предузећима и Градској управи, док још милијарду динара одлази на друге обавезе. За инвестиције остаје мање од милијарде, а ако узмемо у обзир шта све треба да се ради и какво је тренутно стање у граду, јасно је да следеће године нећемо видети ништа ново – рекао је Раилић.
Драган Савковић, одборник Групе грађана „ПроБудимо Чачак“, оценио је да предложени буџет „служи за крпљење рупа и заостатака из претходне године, како би се испунила ранија обећања градске власти и да у њему о великим пројектима, као што су јавна гараже, затворени базен и породилиште, нема ни говора. Критиковао је и поскупљења појединих услуга јавних комуналних предузећа.
Драган Ћендић („Двери“) навео је да „нацрт градског буџета за наредну годину није ни по чему иновативан, нити развојни“ и да дверјани неће гласати за такав документ, јер грађани Чачка ни у 2026. године неће видети ни „з“ од затвореног базена, нити „п“ од породилишта обећаног још 2013. године, као ни друге пројекте које власт годинама најављује.
Са друге стране, Игор Трифуновић, председник Скупштине града, истакао је да је предлог буџета за 2026. годину за 300.000.000 динара већи од овогодишњег основног буџета и да је конципиран тако да задовољи основне потребе грађана, почев од предшколских установа и школства, пољопривреде, па све до спорта и других обавеза града.
– Нацрт буџета је фокусиран на реализацију свих започетих пројеката, којих је много, и који ће током 2026. бити завршени. Приоритет дајемо путној инфраструктури – пробијању Булевара војводе Путника и Синђелићеве улице, који ће постати жиле куцавице града – рекао је Трифуновић.
На дневном реду 12. седнице градског парламента налази се и сет одлука из области финансија и јавних прихода, укључујући и измене одлука о комуналним таксама, накнадама за коришћење јавних добара, затим, одлука о конверзији потраживања града, кадровски план градских управа и правобранилаштва, као и давање сагласности на програме пословања јавних комуналних и јавних предузећа за 2026. годину. Одборници ће се изјаснити и о предложеним поскупљењима воде, грејања, погребних услуга и одржавања гробља, Програму уређења грађевинског земљишта за 2026. Годину, програми рада Туристичке организације Чачка, Спортског центра „Младост“, Научно технолошког парка Чачак и годишњи програм пословања Градске стамбене агенције.
Очекује се да ће заседање трајати више дана.
В. С.