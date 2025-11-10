Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 10. новембар

Škola za trudnice u Domu zdravlja dobila je novu opremu od predstavnika Grada, obezbeđenu kroz projekat koji je odobrilo Ministarstvo za populacionu politiku. Škola je zanvljena pilates loptama, simulatorom porođaja, maketama ženskih polnih organa, kao i dvema lutkama – bebama, koje će služiti za učenje povijanja. Deo projekta su i plaćene četiri edukacije za medicinske […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

