Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 10. новембар

Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим кваровима на водоводној мрежи у Улици 305, Кулиновачком пољу, потес 4 и у Станчићима, код ресторана „Шајкача“

На тим локацијама је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови.

– Молимо учеснике у саобраћају, да испоштују привремену вертикалну сигнализацију у току радова. У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. Извињавамо се потрошачима због могућих неугодности услед редукованог снабдевања водом – саопштавају из „Водовода“.

За пријаву кварова и све додатне информације телефони: 5529-009 и 5561-571  од 7 до 15 часова, као и 5562-524 дежурни телефон 24 сата дневно.

Нема људских жртава, страдало око 10 аутомобила

Око 100 литара кише излило се јутро од 3 до 5:30 часова. У Чачку су највише старадале месне заједнице „Парк“, поплављено је скоро свако друго домаћинство, „Кључ“, најкритичније је у Улици Богдана Капелана, као и села Лозница, Трбушани, Јездина. – Када све сумирамо, најтежа ситуација је у МЗ „Парк“, од Стефана Првовенчаног до Устаничке улице. […]
Отворене просторије Месне заједнице „Алваџиница“

Први пут Месна заједница „Алваџиница“ има своје просторије. Налазе се у Улици Браће Спасић 1. Тај простор Градска управа Чачак откупила је од једне приватне фирме за 6.800.000 динара. У опремање 44 квадрата уложено је 300.000 динара. – Користиће га Савет МЗ, као и сви становници Алваџинице за разне друштвене активности. Намеравамо и да од […]
ŠKOLA ZA TRUDNICE U DOMU ZDRAVLJA DOBILA NOVU OPREMU

Škola za trudnice u Domu zdravlja dobila je novu opremu od predstavnika Grada, obezbeđenu kroz projekat koji je odobrilo Ministarstvo za populacionu politiku. Škola je zanvljena pilates loptama, simulatorom porođaja, maketama ženskih polnih organa, kao i dvema lutkama – bebama, koje će služiti za učenje povijanja. Deo projekta su i plaćene četiri edukacije za medicinske […]

