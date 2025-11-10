ПРЕДСТАВЉЕНА МОНОГРАФИЈА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“

Основна школа „Вук Караџић“ је најстарија у Чачку. Почела је да ради 1809. године. Више од два века њеног постојања, садржано је у монографији, чији је аутор професор др Светислав Марковић. С обзиром на богату историју и људе који су је изградили и надградили у савремну образовну институцију, монографија садржи три књиге: „Прва чачанска школа (1809 – 1955)“, „Осморазредна школа Вук Караџић (1955 – 2024)“ и „Наставници и ученици ОШ Вук Караџић“. Написана је на 1.215 страница.
– До сада сам писао и проучавао 25 школа. Ова монографија посвећена је најстаријој у нашем граду и садржи три сегмента, први је посвећена четвороразредној школи, други осморазредној, а за трећи сам пронашао око 800 биографија наставника. Осим њих, садржи и податке о 13 хиљада ученика – каже професор Марковић.
„Сама чињеница да је аутор забележио око 800 биографија учитеља и наставника и пописао више од 13 хиљада ученика који су последњих 100 година прва знања стекли у овој школи, довољно говори о њеном значају. Основна школа Вук Караџић није само најстарија школа у чачанском крају, већ и зачетник многих иновација, покретач многих организационих решења. Овај рукопис нам предочава каква су постигнућа остварили бивши ученици најстарије чачанској основној школи”, записао је, између осталог, рецензент монографије, недавно преминули професор Зоран Јестровић. Он је назначио и да су историју школе обогатиле и посете два велика државника, кнеза Милоша Обреновића и краља Петра Првог Карађорђевића.
Монографија Основне школе „Вук Караџић“ свечано је представљена, 4. новембра, у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“. За представнике Града Чачка, Школске управе, Савета родитеља, Школског одбора, садашњих и некадашњих ђака, наставника, запослених… припремљен је богат културни програм. Ученици и професори, предвођени Данијелом Пештерац, професорком енглеског језика, подсетили су на поједине људе и догађаје који су претодна два и више века допринели развоју образовања у нашем граду и окружењу.
Колико год да је прошлост темељна и садржајна, мора бити надограђена садашњим и будућим достигнућима. Како је назначио и Милко Иконић, директор ОШ „Вук Караџић“, монографија је дуг претходницима, а савременицима, не само част, већ и обавеза да буду достојни наслеђа.
– Једина жеља којој сам се водио је да ова монографија угледа светлост дана, да сви доступни подаци о школи буду сабрани и да буди склопљене слике прошлости. Проткана сећањима, она говори и о осећањима и догађајима које често не примећујемо. Прави јунаци, вредни приче, су људи. Бити на челу школе представља велики изазов, али и обавезу и одговорност. Поверење које деца и родитељи имају у нас и у школу је нешто што не сме бити изневерено. Како бисмо оправдали то поверење, свих година које су иза нас смо вредно радили и постизали запажене резултате. Успеси нас чине врло поносним и зато нећемо стати. Наставићемо да пратимо иновације, побољшавамо услове у којима ће се одвијати настав и да размењујемо знања и искуства са свим институцијама који могу бити ресурси и допринети квалитетној настави. Веома сам поносан на оно што смо заједно постигли, али ово није тренутак када треба да станемо. Још много посла је пред нама… – напоменуо је Милко Иконић.
И Марјана Петронијевић, помоћница градоначелника Чачка, пожелела је да монографија Основне школе „Вук Караџић“ буде подстрек за нове успехе, нове идеје и још јачу посвећеност мисији образовања и васпитања младих генерација.
Уредник монографије је Данијела Пештерац, рецензент Зоран Јестровић, лектор Душица Ћурчић, професорка српског језика и књижевности.