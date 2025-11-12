квар водовод
Grad

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 12. новембар

G. D. Komentara (0)

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 12. новембар

Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим кваровима на водоводној мрежи у Улици 68, у Атеници и у Улици Милана Милошевића, у Љубићу.

На тим локацијама је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови.

– Молимо учеснике у саобраћају, да испоштују привремену вертикалну сигнализацију у току радова. У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. Извињавамо се потрошачима због могућих неугодности услед редукованог снабдевања водом – саопштавају из „Водовода“.

За пријаву кварова и све додатне информације телефони: 5529-009 и 5561-571  од 7 до 15 часова, као и 5562-524 дежурни телефон 24 сата дневно.

Подели ово:

Slične Vesti
Grad

ОДРЖАНА 81. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

G. D.

ОДРЖАНА 81. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА Данас је одржана 81. седница Грaдског већа, на којој су већници разматрали 13 тачака. Поред осталог, утврђен је предлог плана детаљне регулације „Лозница“, као и предлог одлуке о изради плана генералне регулације „Атеница – Кулиновци“ у Чачку. Утврђен је и предлог решења о давању на коришћење породичне стамбене зграде Центру […]

Културни центар
Aktuelno Grad Kultura

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК – ПРОГРАМ ОД 12. ДО 18. АПРИЛА

G. D.

ПЕТАК, 12. АПРИЛ – Концерт музичке групе АТОМСКО СКЛОНИШТЕ Југословенски хард рок састав из Пуле, група која постоји више од 40 година, уз коју су многе генерације одрасле и заволеле рок музику. Улаз слободан, бесплатне улазнице преузмите на благајни Културног центра Чачак. Организација: Музички програм Велика сала у 20,00 часова  СУБОТА, 13. АПРИЛ – Позоришна представа ДЕЧИЈЕ ПОВРЕДЕ Црна […]

ЈЕСЕН, Фото: Вероника Вукићевић
Društvo Grad

Наставља се михољско лето

G. D.

ИЗВОР: РТС Наставља се михољско лето – ујутру зимска јакна, током дана мајица Веома хладно јутро, местимично са слабим мразом и маглом, замениће сунце и топло време. Пре подне биће претежно сунчано, а после подне и увече мало до умерено облачно. Повремено ће дувати кошава. Наставља се михољско лето – ујутру зимска јакна, током дана […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.