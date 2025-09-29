квар водовод
Grad

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 29. септембар

G. D. Komentara (0)

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 29. септембар

Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим кваровима на водоводној мрежи у Улици Савковића коса, Улици Будимира Милошевића и у Обилићевој од броја 11.

На тим локацијама је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови.

– Молимо учеснике у саобраћају, да испоштују привремену вертикалну сигнализацију у току радова. У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. Извињавамо се потрошачима због могућих неугодности услед редукованог снабдевања водом – саопштавају из „Водовода“.

За пријаву кварова и све додатне информације телефони: 5529-009 и 5561-571  од 7 до 15 часова, као и 5562-524 дежурни телефон 24 сата дневно.

Slične Vesti
Grad

ВИШЕ ОД 500 МАТУРАНАТА ПЛЕСАЛО НА ТРГУ – ВАЛЦЕР УЗ „ТАМО ДАЛЕКО“

vesna

И ова генерација чачанских матураната заплесала је заједно вечерас на Градском тргу. Више од 500 ученика завршних разреда свих средњих школа играли су пред својим суграђанима. Претходних неколико месеци вежбали су валцер, ча-ча-ча и диско плес. Играли су, неки лепршави, други већ као искусни плесачи… И сви заједно показали су сву лепоту младости. Дивна слика, […]
Aktuelno Društvo Grad

Вучевић: Најважније да повређени буду добро

Z. Ј.

Председник Владе Републике Србије Милош Вучевић изјавио је да је најважније да се повређени у јутрошњој експлозији у фабрици „Слобода” опораве и да се што пре врате породицама и послу. Вучевић је за ТВ Пинк рекао да се у тој фабрици рукује са запаљивим материјалима. – То је производња која користи супстанце које су опасне […]
Aktuelno Društvo Grad Kultura Zabava

Учесници „Етно-фест-а“ на свечаном пријему у Градској управи, Чачак ових дана у знаку културе и уметности

Z. Ј.

Представници фолклорних ансамбала који ових дана гостију у нашем граду на Етно-фесту, данас су присуствовали свечаном пријему у Сали Градској већа, где су их дочекали заменик градоначелника, Владан Милић, помоћници Марјана Петронијевић и Мирослав Петковић, као и директор Туристичке организације, Војин Јаковљевић. Заменик градоначелника, истакао је да је ово одлична прилика да се склопе нова […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.