Јуче није рођена ни једна беба

Јуче у Породилишту Опште болнице Чачак није рођена ни једна беба.
Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине.
Извор: Ча глас
Корона и даље „мирује“… На ковид одељењу Опште болнице Чачак нема пацијената. У протекла 24 часа није било отпуста, ни пријема пацијената. Од 110 узорака из Чачка позитивна су три, из Горњег Милановца од 29 узорака позитивна су три, из Лучана од девет узорака позитиван је један и из Ивањице од 42 узорка позитивна су […]
Хуманитарни концерт за Виктора у Мрчајевцима Хуманитарни концерт за Виктора Вукомановића одржаће се у уторак, 2. новембра, у Дому Културе у Мрчајевцима, са почетком у 19:30 часова. Наступају: Вокално инструментални ансамбл ,,Архангели“ Данка Стојиљковић, Зорана Павић и Данкина бројаница. Виктор је рођен 22. 03.2021. године из уредне и редовно контролисане трудноће. Одмах по рођењу примећено је да […]