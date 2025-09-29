бебе нова
Јуче није рођена ни једна беба

Јуче у Породилишту Опште болнице Чачак није рођена ни једна беба.

Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине.

Извор: Ча глас

