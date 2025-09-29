„МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА“ У СУБОТУ, 4. ОКТОБРА, У ЦЕНТРУ ПРИЈЕВОРА
ЗАБОРАВЉЕНЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ , СЈАЈНА ЗАБАВА И ЗА СТАРЕ И ЗА МЛАДЕ!
Културно-спортска манифестација „Михољски сусрети села“ ове године биће организована у суботу, 4. октобра, у центру Пријевора. Покровитељ манифестације је Министарство за бригу о селу, а њен основни циљ је оснаживање веза и комуникације међу житељима сеоских средина. Манифестација ће бити свечано отворена у 11 сати пригодним културно- уметничким програм, у 12 сати почињу спортске игре, а проглашење победника је заказано за 14. часова.
Како је најављено на јучерашњој конференцији за новинаре посвећеној овој манифестацији, и овогодишњи „Михољски сусрети“ окупиће и старе и младе житеље бројних чачанска села који ће имати прилику да се друже и уживају у разним спортским надметањима која су некада била карактеристична за наше просторе.
– Прошле године смо „Михољске сусрете села“ организовали први пут на територији нашег града и то у Доњој Трепчи. Ове године се одржавају у Пријевору, који се може сврстати међу најуређеније сеоске месне заједнице. Циљ манифестације је да се млади нараштаји упознају како су живели наши преци у селу, чиме су се бавили, како су радили… Манифестација има велики број спортских надметања, тако да ће у њој моћи да уживају и стари и млади – рекао је Владан Милић, заменик градоначелника Чачка.
Организатори манифестације су ставили акценат на садржаје који су подједнако занимљиви припадницима свих генерација, тако да ће у Пријевору 4. октобра поново бити актуелизоване заборављене старе спортске игре уз које су многи међу нама одрастали, а које су у овим новим, модернијим временима потпуно заборављене, мада су биле одличне за развијање моторичких способности, одржавање добре кондиције и тела и духа.
– Наша основна идеја била је да се млади нараштаји упознају са старим играма и неким традиционалним вредностима које су изгубљене у светлу модернизације. Данашња деца не знају за неке старе игре, попут клиса, машке, бацања ораха и мање су упозната са неким старим речима и употребним предметима који су некада били део свакодневног живота сваког човека и сваког детета на овим просторима. Ово је права прилика да млади науче нешто ново о животу наших предака, али и да се старији подсете свог детињства – истакла је Јелена Милићевић из Центра за развој села.
Милићевић је навела да ће у оквиру манифестације бити организоване три категорије спортских надметања, у којима учествују деца, жене и мушкарци. У свакој од тих категорија биће уприличено по пет старих, традиционалних игара. Једино игре за децу неће бити потпуно традиционалне, јер су морале бити мало прилагођене данашњим интересовањима деце.
Пријаве такмичара и екипа за спортска надметања се подносе на дан одржавања манифестације.
Организатор манифестације је Град Чачак, а суорганизатор Центар за неговање традиције.
В. С.