Sonjin septembar 2025: Povratak u Dubai, projekcija radova u izboru Hind Mezaine, gošće rezidencijalnog programa

Kao završni program manifestacije „Sonjin septembar“ u Umetničkoj galeriji ,,Nadežda Petrović“, 30. septembra u 19 časova, biće priređena projekcija radova drugih autora u izboru gošće, Hind Mezaine koji su posvećeni razvoju Dubaija i intenzivnoj transformaciji grada u relativno kratkom vremenskom periodu.

Hind Mezaina će predstaviti izbor klipova i filmova o Dubaiju, uključujući korporativne filmove, muzičke spotove, reklamne kampanje, TV reportaže i kratke dokumentarce. Veče će biti posvećeno sagledavanju Dubaija iz drugačije perspektive i diskusiji o prezentaciji Dubaija kroz različite žanrove filmskog stvaralaštva i načine na koji se istorija jednog mesta beleži i čuva.



Diskusija i projekcije će biti na engleskom jeziku.