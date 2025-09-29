Kultura

Sonjin septembar 2025: Povratak u Dubai, projekcija radova u izboru Hind Mezaine

Sonjin septembar 2025: Povratak u Dubai, projekcija radova u izboru Hind Mezaine, gošće rezidencijalnog programa

Kao završni program manifestacije „Sonjin septembar“ u Umetničkoj galeriji ,,Nadežda Petrović“, 30. septembra u  19 časova, biće priređena projekcija radova drugih autora u izboru gošće, Hind Mezaine koji su posvećeni razvoju Dubaija i intenzivnoj transformaciji grada u relativno kratkom vremenskom periodu.

Hind Mezaina će predstaviti izbor klipova i filmova o Dubaiju, uključujući korporativne filmove, muzičke spotove, reklamne kampanje, TV reportaže i kratke dokumentarce. Veče će biti posvećeno sagledavanju Dubaija iz drugačije perspektive i diskusiji o prezentaciji Dubaija kroz različite žanrove filmskog stvaralaštva i načine na koji  se istorija jednog mesta beleži i čuva.

Diskusija i projekcije će biti na engleskom jeziku.

