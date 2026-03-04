квар водовод
Grad

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 4. март

Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњем квару на водоводној мрежи у Трнави код продавнице, у Прислоници код резервоара Р2 и у Прељини, Божовића пут.

На тим локацијама је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови.

– Молимо учеснике у саобраћају, да испоштују привремену вертикалну сигнализацију у току радова. У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. Извињавамо се потрошачима због могућих неугодности услед редукованог снабдевања водом – саопштавају из „Водовода“.

За пријаву кварова и све додатне информације телефони: 5529-009 и 5561-571  од 7 до 15 часова, као и 5562-524 дежурни телефон 24 сата дневно.

