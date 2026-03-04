Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 4. март

U Čačku danas i sutra neće biti vakcinacije, već će se samo obavljati revakcinacija građana koji su primili prvu dozu vakcine kineskog proizvođača “Sinofarm“. Revakcinacija se obavlja na punktovima u Domu kulture i Plavoj hali, dok se davanje prve doze vakcine vrši i na punktovima u mesnim zajednicama „Ključ“ i „Ljubić kej“. Zaključno sa današnjim […]

