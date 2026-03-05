СИСТЕМСКИ И ДУГОРОЧНО ДО ЗДРАВИЈЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

O izmuljavanju jezera “Međuvršje” mnogo se govorilo u poslednjih desetak godina. Kako očistiti mulj koji se taložio skoro 70 godina i zahvatio više od 75 odsto jezera, kako mu vratiti funkciju zbog koje je i izgrađeno, ko će sve i kako učestvovati i šta bi to značilo za razvoj turizma u celoj Ovčarsko-kablarskoj klisuri i […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

