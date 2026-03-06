Slične Vesti
ЧЕСТИТКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ПОВОДOМ ПОБЕДЕ ЛУКЕ ИВАНОВИЋА НА „ПЕСМИ ЗА ЕВРОВИЗИЈУ“
„Победа нашег Чачанина Луке Ивановића на „Песми за Евровизију” и чињеница да ће баш он представљати нашу земљу у Европи, довољни су докази да они који потичу из града крај Мораве, могу с поносом да представљају и Чачак и целу Србију у читавом свету. Нашем дивном, младом суграђанину, који је својим радом, трудом и жељом […]
НОВИ АЛБУМ И НОВИ ЗВУК ХАРД РОКА
ГРУПА “ЕПИЛОГ” ПРОМОВИШЕ ДРУГИ АЛБУМ “ОБРАЗ”, 15. МАРТА, У “СРПСКОМ ПАБУ” Крагујевачки хард рок састав “Епилог”, у “Српском пабу”, у петак, 15. марта, промовисаће нови, други студијски албум, под називом “Образ”, у издању “SkyMusic Entertainment/SE”. Дебитни албум “Нова Темпоре” снимљен је за T.I.O.L.I. Records, а “Епилог” је наставак приче коју је гитариста и композитор Драган […]
БЕСПЛАТНА ZEPTER ШКОЛА КУВАЊА СУТРА У ЧАЧКУ Компанија Zepter International, у петак, 6. децембра, организује јединствену и потпуно бесплатну Zepter школу кувања у Чачку. Услед великог интересовања, школа кувања овога пута биће реализована у „Cafe Prontoˮ, на Градском шеталишту бр. 147 (уместо у Zepter галерији) од 18 часова. Сви заинтересовани за бесплатну Zepter школу кувања могу […]