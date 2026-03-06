МИНИСТАРКА ПАУНОВИЋ ОТВОРИЛА РЕНОВИРАНУ СКУПШТИНСКУ САЛУ

Општина Ивањица добила је модерну и технолошки потпуно опремљену скупштинску салу, чиме је након више од три деценије решен проблем неадекватних услова за рад локалног парламента. Реконструкцију, вредну више од 17 милиона динара, подржало је ресорно министарство, а свечаном отварању присуствовала је министарка Снежана Пауновић. Поред функционалности за одборнике, сала ће служити и за венчања и друге градске манифестације, симболизујући нови амбијент за доношење важних одлука и очување локалне традиције.
Председник општине Ивањица, Александар Митровић, истакао је да је ово историјски тренутак за локалну самоуправу која је деценијама радила у неусловним просторијама.
„Ова сала је реновирана после сигурно 35 и више година. Урадили смо последњу реч технике што се тиче скупштинске сале и конференс система, чиме смо побољшали услове како за одборнике и већнике, тако и за саме грађане. Инвестиција од преко 17 милиона динара је комплетно завршена и већ кроз пет-шест дана имаћемо прву седницу у много бољим условима и лепшем окружењу“, изјавио је Митровић, захваливши се министарству на препознавању потреба Ивањице.
Председник Скупштине општине Драгован Милинковић нагласио је да је, поред саме сале, реновиран и пратећи простор који ће значајно унапредити ефикасност администрације.
„Створили смо идеалне услове и надам се да ће сви дати допринос здравој атмосфери. Kомплетно смо заменили све – од струје, плафона, подова до зидова. Реновира се и комплетна архива, како би документа била приступачнија грађанима. Kао мала општина, ми сами ово не бисмо могли да урадимо још ко зна колико година и зато је подршка државе била пресудна“, поручио је председник Скупштине.
Министарка Снежана Пауновић изразила је задовољство постигнутим, повезујући овај пројекат са ширим плановима за промоцију Ивањице.
„Важно је да смо створили амбијент у ком ће одборници имати цивилизоване услове да се посвете решењима и смање политичка тумачења. Пред нама је изазов да помогнемо Ивањици на још неке начине да не би сад из овог пројекта било ко закључио како је најважније да услове имају локални функционери. Ивањица је специфична општина са много изазова због тешког терена, и зато ћемо наставити да помажемо. Разговарали смо о различитим пројектима које ови људи имају у плану да спроведу и нажалост немају баш сопствена средства то да ураде. И у том делу ћемо помоћи. Они ће бити део пројекта „Српска кућа“, дакле то је павиљон који ће припадати јединицама локалних самоуправа на ЕXПО 2027. Током 93 дана ћемо имати представљање свих јединица локалних самоуправа, свих културних вредности, историјских вредности, гастрономских ђаконија у којима не заостајете, али и онај привредни потенцијал који је чини ми се за Ивањицу такође важан. Да ми покажемо целом свету да овде постоји потенцијал за долажење инвеститора, да то унапреди пре свега економски статус становника Ивањице. Тако да ћемо у том контексту и Нушићијаду презентовати и ове године у Београду у павиљону ЕXПО-а, али и следеће године на самом ЕXПО 2027. Мислим да је то манифестација која заслужује да је заиста види цео свет и онако како ја носим позитивне утиске од прошле године, да сви заједно понесу ту позитивну енергију којом одишете, а богами и тај дух старог времена који некако баш буде аутентичан“, закључила је министарка Пауновић.
