Данас температура до 20 степени

Извор: РТС, РХМЗ
После хладног јутра са слабим приземним мразем, претежно сунчано и релативно топло време за прву декаду марта. Највиша дневна температура до 20 степени.
Дуваће слаб и умерен ветар, на југу Баната и у доњем Подунављу, повремено и јак, источни и југоисточни.
Најнижа температура од минус два до четири степена, а највиша дневна од 16 до 20 степени.
У Београду ће после хладног јутра са приземним мразем бити сунчано и релативно топло, са највишом дневном температуром око 19 степени.
Топло време за ово доба године задржаће се и у наредних седам дана, а само је у брдско-планинским пределима југозападне и јужне Србије уз више облачности, могућа ретка појава краткотрајне кише,
У недељу и почетком наредне седмице у кошавском подручју дуваће умерен и јак југоисточни ветар, на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и са олујним ударима.
Главобоља и поремећај сна код метеоропата
Повољан утицај биометеоролошких прилика на већину хронично оболелих и даље траје.
Благи опрез се саветује срчаним болесницима.
Метеоропатске реакције су могуће у виду главобоље и поремећаја сна.
Препоручује се боравак на отвореном уз умерену физичку активност.