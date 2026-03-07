март Фото: Мима Зиндовић
Društvo

Данас температура до 20 степени

G. D. Komentara (0)

Извор: РТС, РХМЗ

После хладног јутра са слабим приземним мразем, претежно сунчано и релативно топло време за прву декаду марта. Највиша дневна температура до 20 степени.

Фото: Мима Зиндовић

Дуваће слаб и умерен ветар, на југу Баната и у доњем Подунављу, повремено и јак, источни и југоисточни. 

Најнижа температура од минус два до четири степена, а највиша дневна од 16 до 20 степени.

У Београду ће после хладног јутра са приземним мразем бити сунчано и релативно топло, са највишом дневном температуром око 19 степени.

Топло време за ово доба године задржаће се и у наредних седам дана, а само је у брдско-планинским пределима југозападне и јужне Србије уз више облачности, могућа ретка појава краткотрајне кише,

У недељу и почетком наредне седмице у кошавском подручју дуваће умерен и јак југоисточни ветар, на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и са олујним ударима.

Главобоља и поремећај сна код метеоропата

Повољан утицај биометеоролошких прилика на већину хронично оболелих и даље траје.

Благи опрез се саветује срчаним болесницима.

Метеоропатске реакције су могуће у виду главобоље и поремећаја сна.

Препоручује се боравак на отвореном уз умерену физичку активност.

Slične Vesti
Društvo

СПЕКТАР БОЈА ПОСЛЕ СУМОРНЕ ЗИМЕ

admin

ЈКП “ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО” УРЕЂУЈЕ ЦВЕТНЕ И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ   Када уђете у неки град прво што приметите, а и свакако најлепши утисак остављају уређене цветне и зелене површине, као и лепе фасаде зграда. Да Чачак буде један од њих, поред осталих, брине и менаxмент Јавно комуналног предузећа “Градско зеленило”. За спектар боја, после суморне зиме, […]
Društvo Grad Kultura

Сунце благосиља припреме „Чачанске родне“!

vladecaglas

На Градском тргу је управо почело припремање технике за уторак! Почиње „Чачанска родна“, а сунце благосиља припреме! ФОТО и ТЕКСТ: З.Л.С.

електродистрибуција
Društvo

Електродистрибуција: Планирани радови за ПОНЕДЕЉАК, 22. мај

G. D.

Због радова у трафо-станици без електричне енергије биће потрошачи у Мрчајевцима из старе трафостанице (КУЛЕ), у временском интервалу од 08:00 до 17:00 часова.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.