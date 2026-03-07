струја, лустер
Društvo

Електродистрибуција: Планирани радови за СУБОТУ, 7. МАРТ

           Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у суботу, 07. 03. 2026. године, у временском интервалу од 11:00 до 13:00 часова без електричне енергије бити потрошачи у Атеници, Ул. Рајка Шутића, од бр.15-26, Улица 661, Тржни центар Атеница, Улица др Драгше Мишовића, од бр. 229-237 и 166-180, Светозара Бабовића 7-15, приградско насеље Кулиновци од бр. 9 до 2.

      У случају лоших временских услова, радови ће бити одложени за други термин, о чему ће корисници бити на време обавештени.

