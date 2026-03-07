Slične Vesti
Велики избор у посном менију „Јеличког врта” и ново Винско вече 1. марта

G. D.

Велики избор у посном менију „Јеличког врта” и ново Винско вече 1. марта У времену Васкршњег поста ресторан домаће кухиње „Јелички врт” у Горњој Атеници има велики избор у свом посном менију. У понуди за доручак су посни уштипци, посни качамак и овсене пахуљице са шумским воћем, а у главној понуди рибља чорба од икре, […]
METALAC MARKET: DANI SPECIJALNIH POPUSTA!

G. D.
Kako se pripremiti za kupovinu savršenog doma

G. D.

Kako se pripremiti za kupovinu savršenog doma Odlučili ste da kupite stan ili kuću i rešite svoje stambeno pitanje. Šta dalje? Prvi korak je da pažljivo razmotrite svoje opcije. Postoji više načina da dođete do sopstvenog doma, a svaki ima svoje prednosti i nedostatke. U nastavku su koraci koji vam mogu olakšati put do idealnog […]

