ОПРЕЗ У САОБРАЋАЈУ, ПОЧИЊЕ МОТО СЕЗОНА

Начелник Управе саобраћајне полиције, пуковник полиције Славиша Лакићевић, апеловао је на возаче мотоцикала и мопеда, као и на возаче аутомобила, да у предстојећем периоду буду посебно опрезни у саобраћају, имајући у виду да са лепшим временом почиње мото сезона и да ће на путевима бити већи број двоточкаша.

– Због повољних временских услова и виших температура, овог викенда очекује се већи број мотоцикала и мопеда на нашим путевима. Почетак мото сезоне је период када су возачи двоточкаша посебно угрожени, јер многи након дуже паузе поново седају на своја возила. Зато апелујемо на возаче мотоцикала и мопеда да поштују прописано ограничење брзине, да користе заштитну кацигу и другу заштитну опрему, као и да воде рачуна да буду што уочљивији другим учесницима у саобраћају. Истовремено, позивамо и возаче других моторних возила да обрате посебну пажњу на двоточкаше, да поштују право првенства и да пре сваке промене правца кретања или саобраћајне траке провере да ли им се приближава мотоцикл или мопед – поручио је Лакићевић.

Он је упозорио да је од почетка године у саобраћајним незгодама погинуло пет возача мотоцикала, од којих су двојица били млађи од 24 године, и нагласио да је зато неопходно да сви учесници у саобраћају покажу додатну одговорност како би се повећала безбедност на нашим путевима.

МУП

