SJAJAN KONCERT TRIJA “FANTASTIK”

“MUZIKA KOJA SE OSEĆA SVIM ČULIMA, CELIM BIĆEM…”

U okviru programa “Leto u Atrijumu Doma kulture”, nedavno, 7. avgusta, održan je koncert trija “Fantastik”, na kome su prvi put nastupili zajedno Nenad Zlatanović – Mr. Snjagger (gitara i vokal), Petar Miladinović, poznatiji kao Pera Xo (usna harmonika) i Milan Petrović (klavijature). Trio “Fantastik” čine trojica izuzetnih muzičara koji su sarađivali sa najvećim imenima svetske bluz i džez scene, kao i sa našim rok i bluz sastavima. Veče su, uglavnom, posvetili ritam bluzu, a publika je uživala u muzici koja se oseća svim čulima, celim bićem, i fizički i mentalno, kako je i najavio Baćko Bukumirović, organizator Amaterskog programa Doma kulture.

Nenad Zlatanović je među najboljim bluz gitaristima u Srbiji, a vodi dve paralelne karijere, solo i sa sastavom “Texas Flood”, koji je osnovao 2004. godine. Iza njega je na hiljade “živih” nastupa u klubovima u Srbiji i regionu, kao i na velikim bluz festivalima, zbog čega ga smatraju jednim od najzaposlenijih bluz – rok muzičara kod nas. Petar Miladinović – Pera Xo, poznat je među najvećim evropskim majstorima usne harmonike, nastupao je sa svetskim zvezdama i svirao na albumima naših rok grupa, kao što su Smak, Van Gog, Električni orgazam, YU Grupa, Partibrejkers… Zvanični je predstavnik usne harmonike “Hohner” za Evropu i redovni član žirija mnogih međunarodnih bluz festivala. Milan Petrović je od 1993. godine aktivan na srpskoj muzičkoj sceni, kao klavijaturista, kompozitor i tekstopisac. Na zanimljiv i jedinstven način istovremeno se “igra” sa xezom, bluzom i fankom. Tokom njegovog uzbudljivog muzičkog putovanja sarađivao je sa mnogim bendovima poznatih imena. U decembru prošle godine je obeležio 25 godina rada. Prema njegovim rečima, u planu su bili koncert, sa kompilacijom najboljih radova, dve nove kompozicije i knjiga, ali zbog aktuelne epidemiološke situacije sve je stalo. Milan Petrovic Quartet je osnovan 2011, a do 2013. godine bend je postao jedan od najaktivnijih na domaćoj džez i bluz sceni, svirajući instrumentalni fank, džez, bluz, sa elementima popularne muzike, uz autorske, ali i svetske teme u specifičnim aranžmanima.

U razgovoru za naš list, pred nedavni koncert trija “Fantastik”, ocenjujući srpsku džez scenu, Milan Petrović je rekao da ima puno dobrih muzičara i talentovanih ljudi, ali da, nažalost, nema dovoljno medijskog prostora:

– Pojedini vlasnici lokala ili ljudi u kulturnim centrima, koji su se opredelili za ovu vrstu muzike su kao ostrva u moru neukusa. Stvarno je tako i upravo zbog toga treba otići na svaki koncert, posećivati ih koliko je god moguće više, jer na velikim medijima ne možete to da čujete. A mladi koji žele da se bave xezom i bluzom moraju da budu uporni i istrajni i da se bore za svoje mesto. Izboriće se samo ako dovoljno žele i imaju jaku volju i, naravno, kvalitet mora da postoji.

Ako ste propustili koncert trija “Fantastik”, Milan Petrović preporučuje da ga slušate na Ju-tjubu, jer “stvarno vredi”. Naravno, ni ovoga puta ljubitelji bluza i džeza nisu bili razočarani, a kao što se i očekivalo, koncert je bio drugačiji, neponovljiv.

Inače, u intervjuu za “Čačanski glas”, od pre četiri godine, Petrović je rekao da on i njegov bend pokušavaju da svaki put budu novi, da koncert nikada ne bude isti:

– To je naš princip, da svaki put ponudimo nešto drugačije i novo. To je naša ideja vodilja, da se prikažemo u drugom svetlu. Naravno, to zahteva i vreme, i trud. U stvari, poenta priče je da radite ono što volite, jer ćete tada raditi najbolje što možete.

A ovoga puta, trio “Fantastik”, Nenad Zlatanović, Petar Miladinović i Milan Petrović, svirali su onako kako znaju – najbolje! I, naravno, neponovljivo.

N. R.