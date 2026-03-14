ШКОЛА КАО БАЗА
Препознајући неопходност ширења спортске базе међу школском омладином 1970. године основан је Савез за школски спорт Србије. Његов задатак од само почетка рада био је развој и промоција школског спорта у нашој републици, кроз организовања спортских активности у школама и такмичења на свим нивоима.
Са истим циљем је 1993. формиран Чачански савез за школски спорт, да би 2012. године био преименован у Савез за школски спорт Чачка.
-Основни задаци локалних школских спортских савеза су укључивање што већег броја деце предшколског и школског узраста у систем такмичења као и остваривање пројеката које покреће кровна организација школског спорта у нашој земљи, а тичу се подстицања на бављење спортом и вођења здравих стилова живота од најранијих дана – каже председник Савеза за школски спорт Чачка професор спорта и физичке културе Срђан Јовић.
На територији нашег града организују се такмичења у девет спортова (атлетика, баскет 3х3, гимнастика, кошарка, одбојка, рукомет, стрељаштво, стони тенис и фудбал) на којима учествују све чачанске основне и средње школе.
-Покушаћемо да ове године организујемо такмичење у пливању. То би најпре био пилот пројекат, нешто слично смо урадили 2021. године са гимнастиком, јер пре тога скоро 30 година наша деца нису имала прилику да се опробају у овом атрактивном спорту. То је наишло на одличан пријем, а надам се нечем сличном и са пливањем. Циљ нам је да колико год смо у могућности ставимо тежиште на атлетику, гимнастику и пливање који представљају базичне спортове, а она су заступљена и у школским плановима и програмима – износи очекивања Јовић.
Осим организовања такмичења, веома важну улогу има и остваривање одређених пројеката.
–Први се зове “Здраво растимо” којим децу тестирамо и образујемо, све са циљем да им укажемо колико је важно бавити се било каквом физичком активношћу. То се не односи само на тренирање неког спорта, већ се ту убрајају вожње бициклом и ролерима, шетње… Упознајемо их са основама здраве исхране, што подразумева на указивање како се правилно хранити, шта јести, а шта избегавати. Деца добијају приручнике, наставници организују едукацију, док седмаци ученицима од првог до четвртог разреда објашњавају предности бављења спортом. Организујемо турнире, деца праве оброке у школи или их доносе од куће. Највише занимања изазива “Квизотека” на којој се одговара на питања из добијеног приручника. Деци је то занимљиво и желе да буду укључена. То је још један доказ да им треба прићи на прави начин и онда резултати не изостају – објашњава Јовић и додаје да се увек укључују и наставници осталих предмета, не само спорта и физичке културе, а да број школа које учествују у овом пројекту варира из године у годину.
Чачак је, уз Суботицу и Лесковац, био укључен у пројекат “Учионица здравља” намењеног ученицима нижих разреда основних школа.
-Предавачи су долазили из Института за јавно здравље “Батут”, док су наставници физичког били задужени за организовање физичких активности. Трајао је четири месеца, завршни јавни час за чачанско подручје одржан је у Слатини. Наш град је похваљен да је у њему организација била најбоља. Зато је пет школа учесница (“Танаско Рајић”, “Филип Филиповић”, “Свети Сава”, “Владислав Петковић Дис” и “Бранислав Петровић”) добило опрему за полигон намењен ученицима од првог до четвртог разреда – наставио је Јовић.
Сви подаци добијени на овај начин били су прослеђени ИЗЈЗ “Батут”, статистички су обрађени и дошло се до поражавајућих података.
–Само осам одсто деце се бави спортом. Од тога два одсто тренира озбиљно, што значи да имају више од три тренинга недељно, јер је све испод тога рекреација. Примера ради, код оних рођених 60-тих, 70-тих и 80-тих година прошлог века та бројка је износила око 60 одсто. Велики проблем представља и то што знатан број деце престаје са спортским активностима при одласку у средње школе. То је сложена тема, зато што има више разлога. Лично сматрам да су сада она, уопште, мање заинтересована за бављење спортом. Јавља се и финансијски проблем, јер се сада тренинзи плаћају, али има још нешто што изазива супротан ефекат. То је прерана специјализација за одређени спорт. Она временом доводи до презасићења и на крају одустајања. Опет помињем, треба учинити максималне напоре како би се што више мале деце бавило атлетиком, гимнастиком и пливањем – износи своја запажања Јовић.
За скоро две деценије рада у просвети Јовић је, упоређујући генерације, дошао до обесхрабрујућих запажања.
–Са сваком радим иницијална мерења и чувам их. Она подразумевају скок у даљ, трчање на 30 метара, згибове, трбушњаке, склекове. Резултати су све слабији. За трећину су садашња деца слабија од оне са почетка мог бављења овим послом. Узрок је њихова неактивност, што доводи до мање покрета, а оно узрокује смањен линеарни раст моторичких способности. Зато мора да се крене од вртића. Што се почне касније све је теже неке ствари исправити – закључио је председник Савеза за школски спорт Чачка.
Владимир Дуба
СЕОСКЕ ШКОЛСКЕ ИГРЕ
Последње три године Савез за школски спорт Чачка организује “Сеоске школске игре”.
-Мотив да почнемо са њиховим организовањем био је да што више деце са сеоског подручја укључимо у школски спорт омогућивши им занимљивија надметања. Наиме, већи део њих није у могућности да се активно бави неким спортом и постизала су лошије резултате од оних из града. Зато смо желели да се такмиче између себе, јер су приближних квалитета – каже Јовић, истакавши да је су на првим Играма биле три школе, а сада се свих девет прикључило.
Осим спортског дела који подразумева надметања у неколико дисциплина међу којима су заступљене и традиционалне игре има и свој образовно-културни део. На њему се ученици упознају са здравим начинима живота, подстичу да вежбају и указује да је бављење фолкором значајно не само за очување културне традиције, већ да је јако важано за развијање моторике и правилно држање тела.
Школе саме одређују, у складу са својим могућностима, у којим спортовима ће бити организована такмичења и желимо да свака од њих буде домаћин оваквог догађаја.