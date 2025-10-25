јесен Фото: Мима Зиндовић
Смена сунца и облака, температура до 19 степени

Извор:РТС, РХМЗ

Претежно сунчано време на северу земље, а у осталим крајевима облачно, повремено уз кишу. Највиша дневна температура до 19 степени.

Фото: Мима Зиндовић

Сунчано време током дана, а увече и током ноћи стиже наоблачење с кишом и локалним пљусковима у свим пределима.

Ветар слаб и умерен, после подне на северу и у планинским пределима краткотрајно и јак, јужни и југоисточни.

Јутарња температура од четири до осам степени, а највиша дневна од 15 до 19 степени. 

У Београду током дана суво, уз дуже сунчане периоде и температуром око 18 степени, а увече стиже киша.

Облачно време с кишом и температуром до 17 степени очекује се у недељу.

Болови у мишићима и главобоља код метеоропата

Код особа са кардиоваскуларним и респираторним обољењима могуће су тегобе услед очекиванe биометеоролошкe ситуације.

Метеоропатске реакције се могу јавити у виду болова у мишићима, главобоље и смањене радне способности.

Препоручује се додатна опрезност учесницима у саобраћају.

