Извор:РТС, РХМЗ
Смена сунца и облака, температура до 19 степени
Претежно сунчано време на северу земље, а у осталим крајевима облачно, повремено уз кишу. Највиша дневна температура до 19 степени.
Сунчано време током дана, а увече и током ноћи стиже наоблачење с кишом и локалним пљусковима у свим пределима.
Ветар слаб и умерен, после подне на северу и у планинским пределима краткотрајно и јак, јужни и југоисточни.
Јутарња температура од четири до осам степени, а највиша дневна од 15 до 19 степени.
У Београду током дана суво, уз дуже сунчане периоде и температуром око 18 степени, а увече стиже киша.
Облачно време с кишом и температуром до 17 степени очекује се у недељу.
Болови у мишићима и главобоља код метеоропата
Код особа са кардиоваскуларним и респираторним обољењима могуће су тегобе услед очекиванe биометеоролошкe ситуације.
Метеоропатске реакције се могу јавити у виду болова у мишићима, главобоље и смањене радне способности.
Препоручује се додатна опрезност учесницима у саобраћају.