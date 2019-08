SPREMITE SE NA GUŽVE: SAOBRAĆAJ SA AUTOPUTA LJIG-PRELJINA PREUSMEREN NA IBARSKU MAGISTRALU

VOZAČI su sе od četvrtka, 8. avgusta, u sedam sati ujutru, i na deonici od Ljiga do Preljine vratilи na Ibarsku magistralu. Ovaj deo Koridora 11, koji je otvoren za saobraćaj u novembru 2016. godine, biće zatvoren do 18. avgusta. Postojeći auto-put se zatvara kako bi se spojio sa novim deonicama od Obrenovca do Ljiga.

Putnicima na ovoj trasi tokom narednog vikenda će biti potrebno veliko strpljenje, jer se očekuju gužve, pošto se održava Sabor trubača u Guči, ali i smena turista koji putuju ka Crnoj Gori. Dodatni problem je što za Ibarsku magistralu ne postoji alternativni pravac, pa su čekanja u kolonama neminovna, tako da vozačima preostaje da budu oprezni i strpljivi.



Kako su najavili iz Javnog preduzeća „Putevi Srbije“, svi kamioni, autobusi i automobili biće preusmereni na Ibarsku magistralu. U „Putevima“ navode da je urađen projekat saobraćajne signalizacije, koja će vozače na vreme obavestiti o izmenama. Nakon povezivanja deonica, u saobraćaju će biti ukupno 103 kilometra punog profila od Obrenovca do Čačka, što bi turistima koji letuju na Jadranu trebalo znatno da olakša i ubrza putovanje.

