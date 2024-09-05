СУТРА У ЧАЧКУ ДАН ЖАЛОСТИ ПОВОДОМ СМРТИ БОРЕ ЂОРЂЕВИЋА

Градоначелник града Чачка, Милун Тодоровић, данас, 5. септембра, донео је Одлуку о проглашењу Дана жалости у граду Чачку, поводом смрти музичара Борислава Ђорђевића – Боре Чорбе, текстописца и фронтмена рок групе Рибља Чорба, рођеног Чачанина. За Дан жалости одређује се петак, 6. септембар.

Дан жалости обележиће се на начин утврђен Законом о обележавању Дана жалости на територији Републике Србије. Тим поводом, у холу Културног центра, сутра у 8 часова биће постављена Књига жалости.

У суботу, 7. септембра у 13 часова биће примање саучешћа у капели на Градском гробљу у Чачку, у 14 ће бити опело, док ће сахрана легенде рокен-рола бити у 14.30.