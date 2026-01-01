Slične Vesti
ЛЕТЊА ШКОЛА ПРОГРАМИРАЊА
FILMART U GODINI JUBILEJA
U godini kada se obeležava devenija i po Međunarodnog studentskog filmskog kampa Interakcija, decenija Međunarodnog masterklasa dokumentarnog filma Interdok i pola decenije programa IVA.lab, po prvi put navedeni programi Filmarta neće imati svoja uobičajena izdanja koja podrazumevaju okupljanje i upoznavanje učesnika u Srbiji, timski rad, razmenu iskustva, ali i sklapanje prijateljstava za ceo život. “Uprkos […]
ЗНАМЕНИТЕ ЛИЧНОСТИ СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ
СВЕЧАНО ОТКРИВЕНА ИНФО-ТАБЛА ПОСВЕЋЕНА КРАЉУ ПЕТРУ ПРВОМ Инфо–табле посвећене знаменитим личностима српске историје, с посебним освртом на значајне појединце нашег града, други су део пројекта “Волим своју земљу, волим свој град”. Пројекат је део активности Удружења “Ксенија – руски језик”, који ово удружење реализује у сарадњи са Градом Чачком, Саобраћајно–машинском школом и њиховим ученицима из […]