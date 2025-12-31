Slične Vesti
Успешна пластеничка производња брачног пара Михајловић

Успешна пластеничка проиводња брачног пара Михајловић Марко и Јелена Михајловић из чачанског села Вапа, већ деценију баве се производњом цвећа, у пластеницима и на отвореном.  Биљке које узгајају са пуно љубави и посвећености, улепшавају дворишта, терасе, годинама уназад. –  Све је почело када је супруга остала без посла и родила децу, након тога није хтела […]
PREMINULE DVE OSOBE

U čačanskoj Bolnici premunula su dva pacijenta, P. M. (1943) iz Čačka i J. B. (1942) iz Ivanjice. Na kovid odeljenju te ustanove je hospitalizovano je 158 pacijenata, u respiratornom centru ih je 12 sa težom kliničkom slikom, osam je priključeno na respiratore, poslednji su podaci čačanskog Radnog tima za praćenje korona virusa. U protekla […]
БАЛША РАЈЧЕВИЋ НАПИСАО НАЈЉУБАВНИЈУ ПЕСМУ

По одлуци селектора Драгана Јовановића Данилова, победник 32. Kонкурса за најлепшу љубавну песму је Балша Рајчевић из Београда за остварење под насловом „Деси се само у тренутку а може дуго да траје“. Њему ће бити штампана збирка песама о трошку организатора, ивањичког Дома културе. Другу награду освојио је Милош Марјановић из Београда за песму “Ризница“, […]

