Sunčan i topao početak godine, naoblačenje i jak vetar za vikend

Prvog januara ujutru magla, ali će dan biti sunčan. Stiže i topliji vazduh sa zapada.

Ujutro sveže od nule od 3 stepena, najviša dnevna od 8 do 14. U Beogradu sunčano, najviša dnevna temperatura do 12 stepeni.

U subotu pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u košavskom području u pojačanju. Najniža temperatura od -2 do 5 stepeni, a najviša od 8 do 14 stepeni, u Negotinskoj Krajini oko 6 stepeni.

Nedelja donosi postepeno naoblačenje, ponegde sa slabom kišom, na visokim planinama sa snegom. Vetar slab i umeren, u košavskom području jak i olujni, jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 5 stepeni, a najviša od 5 do 11 stepeni.

U ponedeljak pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, jugoistočni, na jugu Banata pre podne jak, a posle podne u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 6 stepeni do , najviša dnevna od 7 stepeni do 11 stepeni.

Udari vetra za vikend i u ponedeljak mogu dostizati brzinu veću od 17 metara u sekundi.

