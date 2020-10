ŠTA O NOVOJ REPUBLIČKOJ VLADI MISLE ODBORNICI ČAČANSKOG PARLAMENTA?

POHVALE ZA NOVA MINISTARSTAVA, OPREČNI STAVOVI O KADROVSKIM REŠENJIMA

Nova Vlada Republike Srbije, čije se formiranje sa nestrpljenjem čekalo, ima 21 ministarstvo, uključujući i tri nova – za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, za brigu o porodici i demografiji i za brigu o selu. Od 23 člana Republičke vlade, polovinu čine potpuno novi ljudi, a 11 resora vode žene. Novom raspodelom ministarskih funkcija, Srbija je ušla u 10 zemalja sveta s najboljim balansom, kada je reč o rodnoj ravnopravnosti u izvršnoj vlasti. Uzimajući u obzir činjenicu da se pre objavljivanja kandidata za ministarske fotelje u javnosti dosta polemisalo o mogućim kadrovskim rešenjima, sada kad imamo „crno na belo“ ko su ministri u novoj Republičkoj vladi, zanimalo nas je šta o tome misle političari u Čačku. Naši sagovornici na ovu temu bili su odbornici Gradskog parlamenta, uglavnom šefovi odborničkih grupa i jedan samostalni odbornik.

Nikola Naumović, predsednik odborničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, očekuje da će novoformirana Republička vlada doneti novu energiju i produktivnost i da će njeni ministri opravdati ukazano poverenje.

Nikola Naumović

– Smatram da će novoformirana Vlada biti podjednako uspešna kao i prethodna i da će njeni ministri opravdati funkcije koje su dobili. Svakako veliki uticaj ima i to što je ovo Vlada ograničenog vremenskog perioda, tako da ćemo nakon izbora imati neku drugačiju raspodelu resora. Za svaku pohvalu je to što u ministarskim foteljama i republičkom parlamentu sada imamo više žena, ali to nije ništa novo, jer takvu praksu je pokrenuo Aleksandar Vučić 2017. godine. Žene su se i do sada veoma dobro pokazale na funkcijama koje su obavljale, bile su podjednako uspešne kao i muškarci – rekao je u izjavi za „Čačanski glas“ Naumović.

Sanja Ćalović, predsednik odborničke grupe „Ivica Dačić – SPS – JS – Dragan Marković – Palma“, naglasila je da je na prvom mestu raduje veći broj žena u novoformiranoj Vladi, jer se njena stranka zalaže za rodnu ravnopravnost.

Sanja Ćalović

– Kada je reč o novim resorima, smatramo da je apsolutno svaki od njih potreban. Generalno uzev, nemamo nikakvih primedbi na personalna rešanja. Mi smo dobili Ministarstvo bez portfelja i Ministarsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Posebno nas raduje što u novoformiranoj Vladi ima dosta žena. Smatramo da ćemo imati dobru saradnju sa Republičkom vladom, kao što smo je imali i do sada, nismo ni ranije imali na toj realciji bilo kakvih problema – naglasila je Sanja Ćalović.

Miloš Marić, šef odborničke grupe „Nova Srbija – Velimir Ilić“, kaže da se ništa posebno nije promenilo na polju kadrovskih rešenja, kada je reč o novoj Vladi, a promena neće biti, prema njegovom viđenju, ni u politici SNS-a.

Miloš Marić

– Naprednjaci ovu državu i dalje vode u propast i ništa se bitnije neće promeniti, izuzev toga što su uveli u Vladu neke nove ljude. Njihova politika će ostati ista kao i do sada. Ne očekujem nikakav boljitak, naprotiv, očekujem mnogo gore stanje. Smatram da se pažnja javnosti skreće na sasvim pogrešnu stranu, kada se govori o tome koliko žena ima u novoj Vladi, bitan je kvalitet rada, bez obzira da li u ministarskim foteljama ili u parlamentu sede žene ili muškarci. Poenta je jedino u kvalitetu kadra – zaključuje Marić.

Miloš Obrenović, predsednik odborničke grupe „Za kraljevinu Srbiju“ (POKS), kaže da ništa spektakularno ne očekuje od Vlade u kojoj i dalje sede kadrovi SPS-a, ali da pozdravlja formiranje novih ministarstava i ukazivanje većeg poverenja ženama:

Miloš Obrenović

– Građani zaslužuju dobru Vladu koja će našu zemlju povesti na evropski put, ali od tog puta nema ništa sve dok u Vladi sede kadrovi SPS-a. Srbija sa tim mora da raskrsti ukoliko želi da postane ustavna parlamentarna monarhija, kao mnoge uspešne zemlje u Evropi, poput Velike Britanije, Španije, Belgije, Danske, Holandije, Norveške, Švedske… Pozdravljam odluku o formiranju tri nova ministarstava, ali se jedino plašim da građani Srbije neće osetiti benefite od toga, ukoliko dođe do prevremenih izbora. Smatram da je godinu dana jako malo da se na kvalitetan način formiraju, a još manje da se ostvare neki rezultati. Ministarstvo za selo bi trebalo da vodi neko mlad i operativan. Biće zanimljivo posmatrati aktiviste SNS-a i istaknute članove koji su, po ko zna koji put, stavljeni u drugi plan, a funkcije su dodeljene ljudima koji nemaju cenzus ni u sopstvenim partijama i strankama.

I odbornik GG „Čačak je naš“ Dragan Bisenić pozdravlja formiranje novih ministarstava, ali istovremeno kaže da je nova Republička vlada osuđena na tehnički rad:

Dragan Bisenić

– Smatramo da su ova nova ministarstva potrebna, a, takođe, pozdravljamo i to što u Vladi ima više žena. Grupa građana „Čačak je naš“ se za to zalagala i na prošlim izborima, kada su dve trećine naše liste zauzimale žene. Sporno je to što je novoformirana vlada unapred osuđena na tehnički rad i pitanje je u kojoj će meri ministri stvarno obavljati posao ili će njihovo delovanje biti proračunato, sa ciljem da se Vlada koristi kao forma predizborne aktivnosti. Ljudi koji su novi u ministarskim foteljama će imati teret na plećima da treba nešto da urade za godinu dana, a pri tome će biti uplašeni da ne povuku neke pogrešne poteze, pretpostavljam da će odabrati jednu pasivnu politiku, koja neće naneti štetu, niti doneti korist.

V. S.