Šta sve podrazumeva proglašenje vanredne situacije

ČLAN 9a

Na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj je nadležni organ proglasio vanrednu situaciju zbog nastanka elementarne nepogode širenjem epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, danom stupanja na snagu akta o proglašenju vanredne situacije primenjuju se sledeće posebne mere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti:

– zabrana okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru više od pet lica, ako nije moguće obezbediti fizičku distancu od dva metra i odgovarajuće mere lične zaštite,

– u javnim parkovima i igralištima, kao i tokom vežbanja na otvorenom prostoru dozvoljeno je okupljanje do pet lica, uz odgovarajuće mere lične zaštite,

– u svim zatvorenim prostorima obavezno nošenje zaštitnih maski i poštovanje fizičke distance od dva metra,

– zabrana organizovanja svečanosti, kao i organizovanja sportskih i drugih zabavnih manifestacija,

– ograničenje radnog vremena ugostiteljskih objekata od 7.00 do 20.00 časova,

– prilagođavanje rada ugostiteljskih objekata tako da za jednim stolom ne mogu sedeti više od dva lica, izuzev ako su u pitanju roditelji i maloletna deca ili lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu, uz obavezni razmak od dva metra između stolova,

– puna primena svih preventivnih mera u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja,

– u osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim ustanovama odložiti okupljanja, a prijemne i druge ispite organizovati uz primenu svih mera lične zaštite (fizička distanca od dva metra, obavezno nošenje maske i/ili vizira i rukavica),

– u javnom prevozu obavezno nošenje zaštitnih maski, uz redovno provetravanje i dezinfekciju vozila,

– zabrana korišćenja otvorenih i zatvorenih bazena, spa i velnes centara,

– sprovođenje mera zaštite u verskim objektima i prilikom vršenja verskih obreda,

– sprovođenje mera zaštite u kozmetičkim, frizerskim salonima, salonima lepote, fitnes centrima i teretanama (maske i rukavice),

– česta dezinfekcija svih javnih objekata,

– dezinfekcija najmanje jedanput dnevno zajedničkih prostorija u stambenim zgradama (preporuka),

– što češće pranje ulica i javnih površina uz upotrebu dezinfekcionih sredstava.

Za svaku jedinicu lokalne samouprave, u slučaju proglašenja vanredne situacije zbog nastanka elementarne nepogode širenjem epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, Vlada može, posebnom odlukom, izmeniti mere iz stava 1. ovog člana, odnosno odrediti druge posebne mere zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19, uslove, način sprovođenja i izvršioce, ako to nalažu posebne okolnosti.

Sprovođenje mera zaštite iz st. 1. i 2. ovog člana, u skladu sa zakonom utvrđenim ovlašćenjima, obezbeđuju, koordiniraju i nadziru predsednici opština, odnosno gradonačelnici preko nadležnih opštinskih, odnosno gradskih organa i službi, štabovi za vanredne situacije jedinica lokalne samouprave i nadležni zavodi, odnosno instituti za javno zdravlje.

*Službeni glasnik RS, broj 93/2020

**Službeni glasnik RS, broj 94/2020

ČLAM 9b

Novčanom kaznom od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje krši meru obaveznog nošenja zaštitne maske u javnom prevozu ili u zatvorenom prostoru, propisanu ovom uredbom ili aktima Vlade donetim na osnovu ove uredbe.

