Za mnoge Čačane olakšanje -vratio se dr Luković i slikovito objasnio

Iskrenio rečeno, kada smo u maju, završili sa epidemijom, jer smo 22 dana bili bez pozitivnog izolovanog pacijenta, mi smo mislili da ćemo biti mirni makar do jeseni, rekao je dr Mihailo Luković.



Međutim, sve pojave koje se događaju u prirodi nisu izolovane, objašnjava, dodajući da je bilo određenih žarišta, iz koji smo posle 22 dana počeli da dobijamo nove pozitivne bolesnike.



-Imalo je nekoliko situacija koje su uticale na situaciju kod nas. Veliki broj naših građana otišao je na taj derbi, pa je bilo velikih proslava, dolazili su ljudi iz Beograda, koji je sve vreme iskazivao nešto veći broj obolelih od drugih gradova – kaže dr Luković.



Od 10. juna situacija počinje polako da se usložnjava, objašnjava.Kako kaže, mislili su da je to jedan blagi porast broja obolelih i da će, pošto je vreme godišnjih odmora, ljudi otići u prirodu, na selo i da će sve na tome završiti.

-Međutim, 21. juna nismo imali nijedan slučaj sa povišenom temperaturom, a onda od 22. juna se situacija pogoršava. Tako da od 19 slučajeva tog dana smo došli do 160 slučajeva juče. To je i brzo i enormno povećanje broja obolelih – kaže doktor.



On je reako da je procena bila, kada se završavao prethodni krug borbe sa korona virusom, da će u narednom periodu zdravstvena služba moći da savlada porast broja obolelih sama.

-Međutim, pošto se stvari usložnjavaju, dinamika je vrlo neprijatna. Mi sada imamo 58 bolesnika koji leže u Bolnici. Prethodni put u kovid sistem su pretvorena tri paviljona u krugu Bolnice, gde je otprilike bilo 60 postelja, a u najgorem trenutku nismo imali više od 30 pacijenata. Prvo smo Grudno odeljenje pretvorili u kovid odeljenje i tamo smestili rendgen, da ne bismo ukrštali puteve iz nove bolnice, ali je odeljenje počelo da se puni. A sada smo već u situaciji da ispraznimo i Interno odeljenje, čime dobijamo oko 170 ležajeva. Kolege iz bolnice su uradile sve da naprave dobru organizacionu klimu da probamo da ne doživimo kolaps zdravstvenog sistema – objašnjava dr Luković.



Sagledavajući trenutnu situaciju i perspektivu daljeg talasa, on kađe da je tražio od kolega da se direktno izjasne i dali su predlog Štabu za vanredne situacije da proglasi vanrednu situaciju, koja će, kaoo je rekao, dati malo prostora da uspemo nekako da sve ljude smestimo u bolnicu da ne budu po hodnicima ili da ne razvijamo šatore.



-Naše je da mislimo o najcrnjim scenarijima i da se oni ne ostvare, jer mi radimo da do toga ne dođe. U hodu ćemo pokušavati da sve smirimo. Da li ćemo uspeti? Pomoć građana nam je neophodna! Ne možemo ništa mi sami. Ako neko neće da poštuje mere, mi ne možemo ništa – kađe dr Luković

-Ono što mi gledamo u opštoj praksi, ono što radi Zavod to je jedna priča, ali evo ga dr Sretenović, neka kaže kako izgleda kadad ti šovek za dva sata ode pod led. A oni sve urade. Oni gledaju onu crnu stranu – bio je direktan dr Luković.



Rekao je da je bolest u zaletu i to ozbiljnom.

„Otišao sam na odmor 20. juna kad nije biklo ništa, vraćam se ovde – grozno“.



-U mnogim situacijama mi smo gotovo sigurni da je pacijent zaražen. Uzmeš mu bris, nema ništa – kaže dr Luković, a zatim slikovito objašnjava šta znače brzi i PCR TESTOVI. šta je brtzi test, a šta znači pozitivan na PCR:

–Uzmite planinsku padinu na kojoj je sneg. Kada prođe zec ostane trag. Iskusan lovac će da zna kada je prošao, pre sat, dva… Mi na osnovu tih tragova vidimo da li je bilo virusa i to nam pokazuju brzi testovi iz krvi. A šta je PCR? To je kada ja posmatram tu padinu i vidim zaca. E, sada kada ga ja vidim i imam pozitivan brzi test, ja sigurno znam da je pacijent pozitivan i da je virus bio tu. A kad ga ne vidim, ne znači da on nije bio tu. Zašto? Zec može da se sakrije ispod drveta pa ga ne vidiš. Ili se dogodi da dune vetar opa skloni tragove.



-To je pojava koja je vrlo kompleksna. Imamo crni scenarijo. Imamo pojavu koja se odigrava, ali se ne testiraju svi. Prvo nekome uradiš antitela, brzi test, koji bude negativan. I onda ne ide na PCR. Ako mu za četiri dana bude loše, uradimo PCR, on pozitivan. Ili recimo obrnuto. Imaš PCR platio, nije imao simptome, on pozitivan. I šta sad, on nije bolestan. samo nosi virus. Virus i čovek prave sledeće odnose. Može biti virus u čoveku i da ne pravi nikakvu kliničku sliku, a pri tom taj čovek može bniti jako zarazan – kađe dr Luković



Mnoge stvari vezane za ovu infekciju, za sve ovo što se događa su nove, objašnjava:

-Ja 45 godina radim, ovo ponašanje virusa za 45 godina rada sa zaraznim bolestima ja nisam video – kaže dr Luković.

I. M.