СТАБИЛИЗОВАНО СТАЊЕ У МЕСТИМА КОЈА СУ БИЛА УГРОЖЕНА

Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић, командант Републичког штаба за ванредне ситуације, председавао је у Палати Србија седницом Штаба на којој је констатовано да је услед побољшане хидрометеоролошке ситуације стање у подручјима која су била угрожена значајно стабилизовано.
На седници којој су присуствовали и генерални секретар у Влади Петар Јањић, министри, директори предузећа и други чланови Штаба, разматрано је актуелно стање на терену и активности које надлежне службе предузимају у санацији последица екстремних временских прилика у протеклом периоду и помоћи становништву.
Министар Дачић је указао да је ванредна ситуација укинута у свим општинама и градовима, али да Штаб наставља да прати метеоролошку и хидролошку ситуацију и са свим надлежним министарствима, локалном самоуправом и службама одржава висок степен приправности како би се у сваком тренутку адекватно реаговало и пружила неопходна помоћ грађанима.
Директор Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ) проф. др Југослав Николић, помоћник министра и начелник Сектора за ванредне ситуације Лука Чаушић, потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић, државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Александар Ђукић, директорка Републичке дирекције за робне резерве Зорица Анђелковић, директор „Србијаводе“ Горан Пузовић и в. д. директора Републичке дирекције за воде Маја Грбић, у уводним излагањима информисали су Штаб о тренутној ситуацији на терену из своје области, као и о мерама које су спроведене у претходном периоду.
Помоћник министра и начелник Сектора за ванредне ситуације Лука Чаушић истакао је да ниједна од раније проглашених ванредних ситуација у 11 градова и општина више није на снази, као и да је услед побољшања ситуације смањен број интервенција. Прецизирао је да је од претходне седнице Штаба, 16. јануара, реализовано осам интервенција у којима су спасене и евакуисане две особе, што у поређењу са податком да је од почетка године због временских неприлика било 1.989 интервенција, говори да је ситуација значајно побољшана.
Он је нагласио да је Сектор у сталној комуникацији са РХМЗ и да континуирано прати прогнозе. У том смислу је начелницима штабова упућено упозорење да преко јединица локалне самоуправе предузимају превентивне мере због најављених ниских температура. По овом упозорењу надлежне службе стављене су у приправност.
Поступајући по налогу председника Владе у вези са потребом омогућавања директне комуникације и боље координације пружања помоћи угроженим подручјима Сектор је, према Чаушићевим речима, упутио градоначелницима и председницима општина акт у циљу ефикасног и правовременог одговора система заштите и спасавања, а у складу са постојећим процедурама, омогућавајући јединицама локалне самоуправе, поред директног обраћања територијално надлежној организационој јединици Сектора за ванредне ситуације и директно обраћање на телефон Оперативног центра Сектора за ванредне ситуације.
Директор РХМЗ Николић изјавио је да метеоролошка ситуација до краја месеца остаје повољна и упозорио на кошаву која ће бити најјача у недељу 25. јануара са локалним ударима јужног и југоисточног ветра у планинским пределима, у Подунављу и јужном Банату са преко 100 километара на час. Услед тога, како је најавио, очекује се да ће РХМЗ издати упозорење најмање трећег, наранџастог, а могуће и највишег црвеног степена упозорења.
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић поручила је да је ситуација када је у питању снабдевање електричном енергијом на територији наше земље апсолутно стабилна, као и да у случају мањих кварова екипе промптно реагују.
„Екипе су и даље на терену, не очекујемо сходно временским приликама веће незгоде. Приправни смо заједно са Сектором за ванредне ситуације и реаговаћемо промптно и брзо где год је то неопходно. Добро смо распоредили одређене резерве агрегата да у случају било какве потребе можемо хитно да реагујемо, пре свега кад су витални објекти у питању“, рекла је Месаровић и додала да се ради на припреми другачијих, повољнијих и погоднијих техничких решења за реконструкцију далековода у више округа.
Директор Републичке дирекције за робне резерве Зорица Анђелковић изјавила је да су у општинама где је била проглашена ванредна ситуација због снежног невремена почело формирање комисија за накнаду штете за мале кућне апарате и белу технику.
„Такође су отворене телефонске линије где грађани могу да пријављују насталу штету“, поручила је Анђелковић и навела да је Град Лозница отворио и подрачун за донације, тако да могу да се уплаћују у финансијском износу донације, као и да је отворен и прихватни центар где може да се донира помоћ у роби, када је реч о белој техници и малим кућним апаратима.
Анђелковић је поручила и да је у топлани у Бајиној Башти дошло до квара пумпи услед лошег квалитета мазута, па је била потребна интервенција.
„Ми смо већ у понедељак хитно поставили цистерне у Рафинерију Панчево и испоручили 100 тона мазута за општину Бајина Башта, за топлану, тако да је одмах било регулисано грејање и врло брзо смо решили проблем грејања у Бајиној Башти“, рекла је Анђелковић.
Директор „Србијаводе“ истакао је да су услед стабилизације хидролошке ситуације све мере редовне и ванредне одбране од поплава укинуте и прецизирао да ће се стабилна хидролошка ситуација задржати и у наредним данима. Он је рекао да се тренутно спроводе превентивне мере на терену, односно обилазе све деонице на којима је била одбрана од поплава.
В. д. директора Републичке дирекције за воде Маја Грбић поручила је да у овом тренутку не постоји упозорење од појаве леда на рекама, додавши да се са Мађарском размењују информације на дневном нивоу.
