STARTOVALA DRUGA FAZA PROGRAMA ZA POČETNIKE U BIZNISU

Novoosnovanim preduzetnicima, poljoprivrednim gazdinstvima, mikro i malim privrednim društvima starosti do dve godine, kao i svima koji imaju ideju za sopstveni biznis, ili unapređenje dosadašnjeg poslovanja, od 24. oktobra, na raspolaganju su podsticajna sredstva u okviru Programa promocije preduzetništva i samozapošljavanja. Novac će i u drugoj fazi sprovođenja Programa biti dostupan kroz kredite sa povoljnim kamatama kod partnerskih banaka, a predviđena su i bespovratna sredstva, rekla je na današnjoj konferenciji za novinare Gorana Tanasković, rukovodilac Organizacione jedinice Čačak RPK Moravičkog i Raškog upravnog okruga.

Program promocije preduzetništva i samozapošljavanja, koji je usvojila Vlada, predstavlja sveobuhvatnu podršku i snažan razvojni podsticaj privredi Srbije. Program sprovodi Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije i uz stručnu podršku Nemačke razvojne banke (KFW). Privrednoj komori Srbije, partneru u implementaciji Programa, poverena je realizacija stručno-edukativnih obuka i mentorsko vođenje i savetovanje aplikanata, podsetila je Gorana Tansković.

– Program obuhvata sve ključne aspekte podrške neophodne za uspeh startap projekata: petodnevnu obuku za izradu poslovno-investicionog plana, povoljne bankarske kredite kod komercijalnih banaka, partnera u projektu, garanciju za kredite banaka partnera, bespovratna sredstva (grant) korisnicima koji uspešno otplate kredit u iznosu do 20 odsto ukupnog investicionog ulaganja koje se finansira u okviru Programa (maksimalan iznos bespovratnih sredstava 360.000 dinara) i mentorsko vođenje i savetovanje. Povoljni bankarski krediti u maksimalnom iznosu do 3.600.000 dinara dodeljivaće se za finansiranje investicija (nabavku proizvodne opreme, mašina, postrojenja, sadnica, kupovinu ili adaptaciju poslovnog ili proizvodnog prostora), kao i za operativne troškove, uz povoljne uslove otplate i pogodnosti u vidu niže kamatne stope, koja je fiksna u maksimalnom iznosu od 5,99 odsto na godišnjem nivou. Dodatna pogodnost za korisnike kredita je ta da kolateral može biti samo predmet finansiranja, kao i da su maksimalni troškovi i naknade koje banka naplaćuje korisniku kredita do jedan odsto od iznosa kredita – objašnjava Gorana Tanasković.

Prema njenim rečima, cilj ovog programa podrške, u kojem kao partnerske banke učestvuju Raiffeisen Banka, UniCredit Banka i Banka Poštanska štedionica, jeste da doprinese stvaranju stimulativnog ambijenta za početnike u poslovanju, unapređenju uslova poslovanja u sektoru MMSP i preduzetništva i otvaranju novih malih i srednjih preduzeća i preduzetničkih radnji, u skladu sa strategijom Vlade Republike Srbije.

Ukupno 417 aplikanata, učesnika Programa, uspešno je završilo prvu fazu i petodnevne stručno-edukativne radionice u 18 gradova širom Republike Srbije, uz podršku trenera iz Privredne komore Srbije specifično sertifikovanih za rad sa početnicima u poslovanju.

Detaljne informacije o Programu dostupne su na sajtu Ministarstva privrede, Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i Fonda za razvoj Republike Srbije.

N. R.