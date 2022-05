СТИГАО НОВИ САНИТЕТ ЗА ХИТНУ ПОМОЋ

ČAČAK OD SLAVE DO SLAVE Gradonačelnik Čačka Milun Todorović čestita gradsku slavu Spasovdan svim Čačanima i želi im da vode srećne, ispunjene i bezbrižne živote, a gradsko rukovodstvo će, kao i do sada, kako je gradonačelnik rekao za naš portal, učiniti sve što je u njegovoj moći da im to omogući. Gradska slava povod je intervjua […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук