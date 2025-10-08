Kultura

Стручно вођење кроз сталну поставку Спомен-збирке Богића Рисимовића Рисима

admin Komentara (0)

У четвртак, 9. октобра, у 18 часова у Галерији „Рисим“ одржаће се стручно вођење кроз сталну поставку Спомен-збирке Богића Рисимовића Рисима. Кроз поставку ће водити историчарка уметности Ања Ђокић.

Сталну поставку чине 23 слике из збирке Уметничке галерије „Надежда Петровић“ настале у периоду од 1952. до 1983. године. Кроз одабрана дела може се уочити развојни пут уметника, који се огледа у тематској и стилској разноликости. Хронолошки преглед Рисимовог сликарства указује на различите фазе уметниковог стваралаштва, при чему су кроз својствен ликовни израз репрезентовани и уметникови лични ставови и недоумице.

Slične Vesti
Društvo Kultura

ПРАВОСЛАВЉЕ – НАЦИОНАЛНИ СТОЖЕР НАШЕ ЕМИГРАЦИЈЕ

N. R.

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА РАДОЈА ЈАНКОВИЋА “ПУПИН, ТЕСЛА И АМЕРИЧКИ СРБИ: ИЗ ИСТОРИЈЕ ДИЈАСПОРЕ И ЦРКВЕ У АМЕРИЦИ” Књига Радоја Јанквића “Пупин, Тесла и амерички Срби” са поднасловом “Из историје дијаспоре и цркве у Америци”, представљена је прошлог четвртка, 16. јуна, као завршни програм манифестације “Јунски дани културе”, коју су организовали Заједница дома и школе Гимназије у […]

Фото: Градска библиотека
Kultura Kultura

Ђачки споменар старог Чачка

G. D.

У великој сали Градске библиотеке, у петак, 15. октобра, у сарадњи са Удружењем „Ирмосˮ, биће представљена књига „Микец и друге ђачке причеˮ Владимира Илића. У програму који ће водити Тијана Бежанић, учествују аутор Владимир Илић и Марко Стојановић. Књига „Микец и друге ђачке приче“ (радни поднаслов: Ђачки споменар старог Чачка) која ускоро излази из штампе […]
Kultura

ПРЕДСТАВЉЕН 22. БРОЈ “ГЛАСА БИБЛИОТЕКЕ”

Z. Ј.

Двадесет други број стручног часописа ”Глас библиотеке”, који од 1988. године издаје Градска библиотека “Владислав Петковић Дис”, представљен је прошлог уторка у Галерији Народног музеја. О садржају публикације говорили су Даница Оташевић, главни и одговорни уредник, др Богдан Трифуновић, директор установе, Милица Стевановић и Тијана Бежанић, библиотекар Завичајног одељења, водитељ програма, преводилац сажетака свих текстова […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.